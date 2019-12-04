Энергетики ЦЭС завершили ремонтную кампанию 2019 года

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») завершили ремонтную кампанию на линиях электропередачи и электросетевом оборудовании с превышением плана-графика 2019 года.

Общий объем работ на электросетевом комплексе перевыполнен в Амгинском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Покровском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Чурапчинском районах республики.

В текущем году заменено и отремонтировано 8457 опор, протяженность отремонтированных участков ЛЭП составила 793,9 километра. В столице республики и селах специалисты заменили 759,2 км неизолированного алюминиевого провода марки АС на современный самонесущий изолированный провод (СИП), который наиболее надежен в эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

В Якутске в полном объеме выполнен капитальный ремонт с заменой провода марки АС на СИП шести линий электропередачи классом напряжения 6-10 кВ, питающих потребителей частного сектора Якутска. Своевременный ремонт распределительных сетей частного сектора столицы республики поможет увеличить надежность электроснабжения потребителей, проживающих в районе Хатынг-Юряхского шоссе, Покровского, Маганского и Намского трактов.

Кроме того, энергетики завершили капитальный ремонт оборудования 7 трансформаторных подстанций и 7 КТП, снабжающих электроэнергией жилые и социальные объекты, а также объекты жизнеобеспечения г. Якутска.

С начала года персонал Службы высоковольтных воздушных линий Центрального района электрических сетей произвел ремонт восьми высоковольтных линий, питающих город Якутск, его пригород, а также часть центральных районов Якутии.

Вдоль трасс воздушных линий электропередачи энергетики расчистили от кустарниковой поросли 2163,5 га просеки, что превышает запланированный на год объем на 21%. В течение всего года работы проводились как вручную, так и с помощью специализированной техники – мульчером расчищено 250 га вместо запланированных 146 га.