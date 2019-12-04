На Ленинградской АЭС приступили к разработке проектной документации на вывод из эксплуатации энергоблоков №№ 1 и 2

Представители Ленинградской АЭС, АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергопроект», АО «ВНИИАЭС», АО «НИКИЭТ», АО «ЦПТИ» и АО «ГК «НЕОЛАНТ» обсудили на установочном совещании особенности дорожной карты по выводу из эксплуатации энергоблоков №№ 1 и 2 ЛАЭС, а также разработку соответствующей проектной документации.

Напомним, что энергоблок №1 Ленинградской АЭС был остановлен для вывода из эксплуатации в декабре 2018 года. В настоящее время он в соответствии с лицензией Ростехнадзора эксплуатируется в режиме «без генерации». В ноябре 2020 года также будет остановлен для вывода из эксплуатации блок №2 ЛАЭС.

Поэтому одной из ключевых задач Ленинградской АЭС на ближайшую перспективу, помимо полного удаления ядерного топлива из энергоблоков, является разработка проектной документации на вывод из эксплуатации. При этом для каждого блока АЭС должна быть разработана своя программа вывода из эксплуатации.

Заместитель главного инженера по модернизации ЛАЭС Александр Ананьев:

«Успешный вывод из эксплуатации энергоблоков типа РБМК-1000, отработавших свой срок службы, - важнейшая и беспрецедентная задача, которая стоит перед российскими атомщиками. Особое внимание обращено к разработке качественного комплекта проектной документации. Всего в России 11 энергоблоков РБМК-1000. Сегодня блок №1 Ленинградской АЭС - флагман российского крупного реакторостроения, отработав на благо мирного атома 45 лет, вновь на передовых позициях пролагает путь всем блокам РБМК, готовящимся к останову».

Среди важных вопросов для начала проектирования – это, в числе прочих, состояние зданий и сооружений, инфраструктуры, сетей, которые будут выводиться из эксплуатации или работать на благо альтернативных производств. Все это предстоит оценить АО «Атомэнергопроект», чтобы проект вывода из эксплуатации был оптимальным с точки зрения использования ресурсов.

Алексей Кузнецов, начальник отдела вывода из эксплуатации ЛАЭС:

«Остановленный для вывода из эксплуатации блок считается находящимся в эксплуатации до момента удаления топлива, которое ориентировочно завершится в 2023 году. Процесс вывода из эксплуатации достаточно продолжительный по времени, поэтому конструкции зданий и сооружений, некоторые системы и элементы должны сохранять работоспособное состояние на протяжении всех этапов вывода из эксплуатации и обеспечивать безопасность выполняемых работ. При останове блока №1 из работы будут выведены некоторые элементы, ресурс которых еще не исчерпан, поэтому планируется последующее их использование».

Большой дискуссионный блок совещания касался цифрового опыта вывода из эксплуатации. Здесь своими наработками поделились специалисты АО «ЦПТИ». Тему продолжил главный инженер проекта АО «ГК «НЕОЛАНТ» Владимир Лященко, рассказав о платформе цифрового сопровождения вывода из эксплуатации Digital Decomissioning. Главная задача для всех участников проекта вывода из эксплуатации – создать типовой продукт, поэтому цифровизация здесь будет играть ключевую роль.

К настоящему времени в рамках подготовки к выводу из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС уже созданы трёхмерные модели площадки станции (несколько десятков зданий и сооружений) и самих блоков с основным оборудованием и трубопроводами, а также подготовлен большой электронный архив проектной, конструкторской и эксплуатационной документации.

Сегодня в качестве замены РБМК-1000 на Ленинградской АЭС уже построены новые энергоблоки поколения «3+» с инновационными реакторами ВВЭР-1200.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».