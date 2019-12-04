"Россети Юг" повысит наблюдаемость электросетевого комплекса совместно с "Росэлектроникой"

ПАО «МРСК Юга» (работает под брендом «Россети Юг») и холдинг «Росэлектроника» в ходе Международного форума «Электрические сети» в Москве заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно развивать наблюдаемость электросетевого комплекса в ходе цифровой трансформации электроэнергетики и импортозамещения электротехнической продукции.

Подписи под документом на форуме поставили генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев и первый заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» Алексей Мельников. Достичь намеченных результатов планируется за счет применения продукции оборонно-промышленного комплекса, разработки перспективных технологий и оборудования глобальных и локальных систем связи.

«Применение продукции ОПК и внедрение новых разработок позволит повысить наблюдаемость оборудования электросетевого комплекса. Это, в свою очередь, скажется на надежности электроснабжения потребителей за счет своевременного реагирования на отклонения параметров оборудования, предотвращая большую часть аварий и технологических нарушений», - отметил Борис Эбзеев.