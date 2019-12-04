"Россети Юг" повысит наблюдаемость электросетевого комплекса совместно с "Росэлектроникой"

Зимняя свежесть нового
4 декабря 2019, 15:20
Рубрика: Контракты
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ, МФЭС-2019, РОСЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
ПАО «МРСК Юга» (работает под брендом «Россети Юг») и холдинг «Росэлектроника» в ходе Международного форума «Электрические сети» в Москве заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно развивать наблюдаемость электросетевого комплекса в ходе цифровой трансформации электроэнергетики и импортозамещения электротехнической продукции.
Подписи под документом на форуме поставили генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев и первый заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» Алексей Мельников. Достичь намеченных результатов планируется за счет применения продукции оборонно-промышленного комплекса, разработки перспективных технологий и оборудования глобальных и локальных систем связи.
«Применение продукции ОПК и внедрение новых разработок позволит повысить наблюдаемость оборудования электросетевого комплекса. Это, в свою очередь, скажется на надежности электроснабжения потребителей за счет своевременного реагирования на отклонения параметров оборудования, предотвращая большую часть аварий и технологических нарушений», - отметил Борис Эбзеев.
«Партнерство с ведущими игроками электросетевого комплекса позволяет не только создавать решения, востребованные сегодня в электроэнергетике в рамках программы импортозамещения, но и формировать научную и производственную базу для технологий будущего. В частности, сейчас идет работа по созданию на основе отечественной ЭКБ новых типовых интеллектуальных приборов учета электроэнергии, которые позволят обеспечить безопасность сетей и дадут новые возможности для конечных потребителей», - подчеркнул первый заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» Алексей Мельников.
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