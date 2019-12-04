"Ростелеком" в 2019 году построил тысячу километров оптоволоконного кабеля в Пермском крае

Компания «Ростелеком», начиная с 2014 года, ведет активное строительство оптики на территории Пермского края. В 2019 году связисты проложили около тысячи километров оптоволокна, и, таким образом, протяженность волоконно-оптических линий связи компании в Прикамье составляет 11,5 тысячи километров.

В этом году оптика пришла в населенные пункты Бардымского, Горнозаводского, Красновишерского, Куединского, Кудымкарского, Нытвенского, Октябрьского, Пермского, Чердынского и других районов Прикамья. Работы велись в соответствии с федеральным проектом устранения цифрового неравенства, региональными проектами по подключению к высокоскоростной сети социальных учреждений и предоставлению услуг мобильной связи малым поселениям в рамках госконтрактов с министерством информационного развития и связи Пермского края.

Кроме того, компания продолжает собственный проект «Оптическая стройка», направленный на развитие телеком-инфраструктуры в регионе. В этом году высокоскоростной интернет появился в 53 поселках частной застройки, до конца года связисты завершат работы еще в 17 малоэтажных поселках. Стройка в 2019 году шла в Большесосновском, Краснокамском, Осинском, Очерском, Чайковском, Чернушинском и других районах Пермского края. С приходом оптики жители получают доступ к максимально быстрому, надежному, стабильному и качественному интернету.

Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «На сегодня оптоволокно — самая инновационная технология, которая обеспечивает пользователям сверхвысокие скорости и позволяет подключить по одному кабелю сразу несколько цифровых услуг. При подключении абонентов “Ростелеком” использует технологию “оптика в квартиру”, когда каждый пользователь получает персональный высокоскоростной канал связи, на работу которого не влияет общая нагрузка на сеть. Это обеспечивает качество и стабильность сигнала, а также дает возможность использовать все современные цифровые сервисы».

Оптические сети обеспечивают доступ к целой экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи — это интерактивное телевидение с возможностью управлять просмотром и доступом к контенту из любой точки мира, где есть интернет, технологии умного дома с оповещениями о протечке воды, задымлении или проникновении в дом и HD-камеры домашнего видеонаблюдения с функцией обратной голосовой связи.