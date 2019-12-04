В Нормандии планируется построить офшорный ветропарк мощностью 1 ГВт

Правительство Франции с ноября 2019 г. по май 2020 г. проводит общественные консультации по проекту строительства в Нормандии офшорного ветропарка мощностью 1 ГВт. Ожидается, что проект вызовет интерес как минимум у компаний EDF, Total и Engie.

В июне 2019 г. консорциуму, включающему EDF, Endbridge и Innogy, было выдано разрешение на проект сооружения офшорной ВЭС мощностью 600 МВт у побережья Ла-Манша в районе Дюнкерка (Dunkerque). За последнее десятилетие французское правительство провело 3 тендера по проектам сооружения офшорной ветровой генерации мощностью в общей сложности 3,6 ГВт (в 2011, 2013 и 2016 гг.), но строительство ВЭС еще не началось, и в настоящее время во Франции не действует ни один офшорный ветропарк.

Новый 10-летний план развития энергетики, представленный в январе 2019 г., предусматривает строительство 2,4 ГВт офшорной ветровой генерации к 2023 г. и 5 ГВт к 2028 г. Правительство Франции стремится довести долю ВИЭ в потреблении электроэнергии до 33% к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata