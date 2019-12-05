Электрообогрев Киринского месторождения

Буровая платформа Полярная звезда

Шесть лет назад состоялся запуск в эксплуатацию Киринского газоконденсатного месторождения Сахалинской области, который положил начало добычи углеводородов в акваториях северных морей. Выход на проектную площадь запланирован на 2021–2023 гг. При обустройстве Берегового технологического комплекса (БТК) месторождения применялись передовые энергоэффективные технологии «ССТэнергомонтаж».

23 октября 2013 года в торжественной обстановке при участии Президента России Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера состоялся первый пуск газа и испытание системы транспортировки на Киринском ГКМ, что стало началом нового технологического этапа нефтегазовой отрасли. Впервые в России здесь реализовали систему подводной и береговой инфраструктуры, которая позволяет добывать газ на глубине 90 м без установки платформ и иных надводных конструкций. Углеводородное сырье по морскому трубопроводу оправляется сразу на Береговой технологический комплекс (БТК) для переработки и отправки в газотранспортную магистраль «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Киринское — ключевое месторождение «Газпрома» в рамках проекта «Сахалин-3» по газоснабжению российских областей Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Его начальные запасы категории С1 составляют 162,5 млрд куб. м газа и 19,1 млн тонн газового конденсата, а проектная годовая мощность равняется 5,5 млрд куб. м газа в год. Оператором проекта по добыче углеводородов является ООО «Газпром добыча шельф».

Событию запуска месторождения предшествовало масштабное обустройство в 2011-2013 годах объектов морской и береговой инфраструктуры. Для строительства скважин применялась новая полупогружная буровая установка «Газпрома» ростом с 40-этажный дом — «Полярная звезда». Месторождение оборудовано по последнему слову техники, в числе применяемых решений — системы электрообогрева инжиниринговой компании «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ»).

Для обустройства Киринского месторождения ГК «ССТ» поставила 45 км нагревательных кабелей разных видов: саморегулирующихся кабелей марок HTP, BTC и BTX и резистивных кабелей СНФ. Суммарная мощность установок составила около 1400 кВт.

Береговой технологический комплекс Киринского месторождения работает в условиях минусовых температур и мощных буранов. Технологии «ССТэнергомонтаж» обеспечивают безостановочную работу технологического оборудования и защиту от наледи инфраструктурных объектов комплекса.

Системами электрообогрева оснащена установка комплексной подготовки газа (УКПГ), где углеводородное сырье из скважины превращается в готовую товарную продукцию — газ и газовый конденсат. Решения компании также делают возможным круглогодичное функционирование промбазы, площадок управления подводным добычным комплексом и замером газового конденсата, канализационно-очистных сооружений и водозаборной системы.

Проектирование началось в 2011 году, реализация всего проекта заняла три года.

Большая часть из поставленного на Киринское месторождение объема кабельной продукции «ССТэнергомонтаж» — 32 из 45 км — составляют саморегулирующиеся кабели. Группа компаний «Специальные системы и технологии» освоила их производство полного цикла первой в России. Саморегулирующиеся кабели «ССТэнергомонтаж» соответствуют высоким требованиям безопасности, что доказано российскими и международными сертификатами, и являются наиболее энергоэффективным решением для обогрева трубопроводов и элементов технологического оборудования в условиях сурового климата. Уникальная особенность этого электротехнического изделия — способность автоматически регулировать мощность тепловыделения в зависимости от погодных условий.

Группа компаний «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — мировой лидер в создании комплексных решений в области промышленного электрообогрева, безопасной городской среды и домашнего комфорта. Входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей систем кабельного обогрева. Группа разрабатывает инновационные решения для нефтегазовой, химической, добывающей, строительной, транспортной и других отраслей промышленности. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены в 60 странах мира.

Фотографии с официального сайта ПАО «Газпром»