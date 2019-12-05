Объединяя лучшее в мире дизайна: Legrand поддержит премию ADD AWARDS

Группа Legrand – признанный законодатель мод в сфере электроустановки, завоевавший доверие дизайнеров и архитекторов по всему миру. Компания стремится придерживаться концепции гармоничного сочетания технологичности и стильной визуальной составляющей, благодаря чему изделия Legrand можно с легкостью интегрировать практически в любые интерьеры. Для реализации такого подхода важно идти в ногу с основными трендами в мире дизайна, поэтому компания регулярно принимает участие в ключевых мероприятиях отрасли.

Так Legrand выступит спонсором международной профессиональной премии ADD AWARDS в области частной и общественной архитектуры, интерьерного, предметного и ландшафтного дизайна. Церемония награждения победителей состоится 11 декабря 2019 в Санкт-Петербурге и традиционно соберет на одной площадке ведущих представителей индустрии – авторов наиболее значимых по версии жюри премии архитектурных и дизайнерских проектов.

Ассортимент Legrand включает в себя широкий выбор дизайнерских решений в различных стилях - от классики до модерна. На премии ADD AWARDS будут представлены устройства серий Livinglight Air и Axolute Air от бренда Группы Legrand BTicino. Коллекция включает сверхтонкие рамки с приятной на ощупь текстурой глянцевых и матовых холодных оттенков: Белый жемчуг, Мокрый асфальт, Матовый хром, Матовый титан, Глина, Песчаник, Лунная ночь, поэтому эти коллекции особенно востребованы у дизайнеров при создании интерьеров в стиле лофт или хай-тек.

Помимо поддержки мероприятия Legrand также выступает спонсором одной из специальных номинаций премии «Загородный дом и таунхаусы». Для победителей компания готовит эксклюзивный приз – поездку во Францию.

«Благодаря партнерству с ADD AWARDS Legrand не только принимает активное участие в жизни дизайнерского сообщества, но и имеет возможность отслеживать актуальные тенденции отрасли. Это позволяет нам создавать действительно качественные продукты, способные интегрироваться в любые дизайн-проекты. В этом году компания выберет лучшую работу в номинации «Загородный дом и таунхаус». Несмотря на то, что победитель традиционно один, мы уверены в том, что все участники достойны признания и могут дать новый импульс для развития рынка», – комментирует Александр Челноков, руководитель направления по работе с архитекторами и дизайнерами, Legrand Россия.

Премия ADD AWARDS проводится с 2015 года. За четыре года существования проект привлек рекордное количество специалистов высочайшего уровня со всего мира, а также сформировал уникальный пул экспертов, готовых делиться с конкурсантами опытом и компетенциями. В 2019 году для участия в премии ADD AWARDS заявки могли подать авторы проектов, созданных в 2018-2019 годах. Работы были представлены в восьми основных номинациях: интерьер городской квартиры до 100 кв. м; интерьер городской квартиры от 100 кв. м; загородный дом и таунхаус; ритейл и бизнес-интерьеры; HoReCa; предметный дизайн; ландшафтный дизайн и городская среда; интерьеры общественных пространств в жилых комплексах.

LEGRAND РОССИЯ И СНГ

Legrand Россия и СНГ – это более 1000 сотрудников, работающих в 27 представительствах в крупных городах России, а также в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Украине и Монголии. Компания владеет двумя действующими заводами в России, расположенными в Ульяновской области. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, компания оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты Legrand получают профессиональную поддержку команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.