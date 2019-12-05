Партнеры "Россетей" обсудили проблемы закона о закупках

Михаил Колесников Сергей Глухов Георгий Суходольский Павел Тихомиров

В рамках Международного форума «Электрические сети» состоялась панельная дискуссия «Закупки ПАО «Россети»: диалоги с партнерами». Участники подняли вопрос об актуальных проблемах закупочной работы в России. Без разногласий не обошлось.

Спикеры обсудили недостатки современного закона о закупках юридическими лицами и предложили свои поправки. Модератором дискуссии выступил Михаил Колесников ― вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член Экспертного Совета при Комитете по энергетике Государственной Думы РФ. Он предложил всем слушателям принять участие в обсуждении с помощью онлайн-голосований на сайте Mentimeter.

В первую очередь собравшиеся ответили на вопрос: «Как часто следует менять положения закона № 223 (Закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ― прим. ред.)?» 88% ответили, что любые изменения должны формироваться только по итогам практики и ее непосредственного анализа. Еще 13% посчитали, что закону нужна стабильность, и он не должен меняться часто.

Директор департамента конкурентной политики «Автодора» Ольга Алексеева сказала, что из-за часто меняющегося законодательства предприниматели не успевают подстроиться под новые требования, вследствие чего совершают ошибки, которые не допустили бы, если бы у них было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новому рынку. Член правления «ОПОРЫ РОССИИ» Валерий Шагаев также встал на сторону предпринимателей, проголосовавших за стабильность закона. Специалист уверен, что законодательство должно отличаться стабильностью, а чтобы решать проблемы закупщиков, нужно «чаще встречаться с техническими службами и налаживать процесс аттестации».

Другие спикеры панельной дискуссии выступили за изменения существующего закона. 3 основные проблемы его сегодняшней редакции были обозначены генеральным директором «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Сергеем Глуховым. Это отсутствие авансирования для закупок, отсутствие унификации правил составления тендера и квалификационные требования к закупщикам.

По словам Глухова, 90% компаний из 200 им опрошенных беспокоит проблема авансирования, поэтому специалист считает необходимым поставить вопрос о кредитовании закупщиков на льготных условиях или поэтапной оплате контракта.

Антон Селезнев, начальник отдела нормотворчества ФАС, заявил, что Глухов ошибается, и что авансирование не нужно. «Сейчас в законе запрета на авансирование нет, но заказчики сами не хотят рисковать своими деньгами,» ― прокомментировал он. Селезнев также заявил, что от квалификационных требований нужно уходить: по его мнению, для простых закупок специальные навыки не нужны.

Однако 80% участников мероприятия с ним не согласились. Именно такое число в опросе, посвященном проблеме квалификационных требований, ответило, что «требовать квалификацию на этапе закупки необходимо, так как конкурировать должны реальные участники рынка, а добросовестная конкуренция развивается только так».

Разногласий между партнерами было, действительно, много. Практически каждый спикер был в чем-то не согласен с предыдущим. Михаил Колесников, выслушав выступление президента ПО «Форэнерго» Николая Карасева, даже позволил себе сказать, что, на его взгляд, историю успеха компании стоит искать не в правильной отработке закона № 223, а, например, в том, что Карасев сегодня провел деловой завтрак с генеральным директором «Россетей» Павлом Ливинским.

Георгий Суходольский, руководитель аналитического центра «Интерфакс-Pro-Закупки» попросил поднять руки тех предпринимателей, кто «покупает» в соответствии с 223 законом, кто не «покупает» в соответствии с ним, но хочет, а также тех, кто не «покупает» по этому закону и не хотел бы. Последних оказалось большинство, после чего специалист высказал мнение о том, что регламентация вовсе не поможет в повышении эффективности закупок. Он предложил альтернативное целеполагание: вместо того, чтобы думать над приемлемыми положениями закона, специалист посоветовал предпринимателям сосредоточиться на качестве продукции, ее цене и имидже компании.

Начальник управления корпоративных реформ и закупок Аналитического центра при Правительстве России Павел Тихомиров был возмущен словами Суходольского. Он считает, что компании не должны голосовать против того, чтобы «жить по закону», ведь только он позволяет им существовать в условиях здоровой конкуренции.

В общем, дискуссия получилась очень насыщенной разными мнениями о правовой части закупок. Каждый из спикеров представил свое видение ситуации и поделился интересными предложениями и прогнозами. Многие из них дали практические советы посетившим дискуссию предпринимателям.