Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" и АЭС "Козлодуй" (Болгария) подписали контракт на поставки топлива до 2025 года

АО «ТВЭЛ» и АЭС «Козлодуй» (АЕЦ «Козлодуй» ЕАД – бол.) подписали контрактные документы на поставки российского ядерного топлива в Болгарию до 2025 года включительно.

Как и ранее, АО «ТВЭЛ» обеспечит комплектные поставки ядерного топлива, которые включают не только фабрикацию тепловыделяющих сборок (ТВС), но и предшествующие стадии производственной цепочки –таким образом, оператору АЭС не нужно закупать на рынке обогащенный уран и передавать его производителю ТВС.

В составе АЭС «Козлодуй» два действующих энергоблока № 5 и № 6 с реакторами ВВЭР-1000, оба работают на российском ядерном топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). С конца 2016 года на шестой энергоблок поставляется ядерное топливо нового поколения ТВСА-12. Внедрение нового высокоэффективного топлива с увеличенной ураноемкостью твэла позволило болгарским энергетикам уже в 2017 году приступить к испытаниям энергоблока на мощности 104% от номинальной, а в апреле 2018 года – официально перейти к эксплуатации энергоустановки на повышенной мощности. Увеличение тепловой мощности напрямую влияет на повышение эффективности работы энергоблока.

«Мы гордимся результатами нашего многолетнего плодотворного сотрудничества с АЭС «Козлодуй» и высоким уровнем доверия в наших отношениях. АО «ТВЭЛ» предоставляет АЭС «Козлодуй» весь комплекс услуг, включая комплектные поставки ядерного топлива, инжиниринговые и сопутствующие услуги, транспортировку топлива до площадки АЭС – всё это делает наше рыночное предложение уникальным. Мы с болгарскими партнерами успешно завершили длительный и сложный процесс контрактации на новый период, и я уверена, что благодаря этому и дальше будет обеспечен высокий уровень безопасности АЭС и надежность поставок топлива при безусловном соблюдении его качества и экономической эффективности. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» всегда гарантировала бесперебойные поставки ядерного топлива своим заказчиками. В этом году мы открыли новый логистический маршрут, который обеспечит дополнительную надежность наших поставок», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

АЭС «Козлодуй» установленной электрической мощностью 1926 МВт расположена на реке Дунай в северо-западной части Болгарии. Два действующих энергоблока ВВЭР-1000, введенные в 1987 и 1991 гг., ежегодно производят более трети электроэнергии в стране.