В РО на развитие промышленности и энергетики направят ₽48 млрд в 2020г.

В Ростовской области в рамках региональной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» освоят сумму в 48 млрд руб. в 2020 году. Это следует из текста постановления, опубликованного на сайте донского правительства.



В соответствии с текстом постановления, большая часть средств приходится на внебюджетные источники. Также будут направлены деньги из федерального, областного и местного бюджета.



Среди главных целей программы — рост объемов промышленного производства, стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий, газотранспортной системы и электрических сетей.



Как ранее сообщал РБК Ростов, рост промышленного производства в донском регионе по итогам января — октября 2019 года составил 2,6% к аналогичному периоду прошлого года.

