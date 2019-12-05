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В РО на развитие промышленности и энергетики направят ₽48 млрд в 2020г.

В РО на развитие промышленности и энергетики направят ₽48 млрд в 2020г.

5 декабря 2019, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Ростовской области в рамках региональной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» освоят сумму в 48 млрд руб. в 2020 году. Это следует из текста постановления, опубликованного на сайте донского правительства.

В соответствии с текстом постановления, большая часть средств приходится на внебюджетные источники. Также будут направлены деньги из федерального, областного и местного бюджета.

Среди главных целей программы — рост объемов промышленного производства, стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленных предприятий, газотранспортной системы и электрических сетей.

Как ранее сообщал РБК Ростов, рост промышленного производства в донском регионе по итогам января — октября 2019 года составил 2,6% к аналогичному периоду прошлого года.
 

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