В Ялте за три года реконструируют инженерные сети

В ближайшие три года в Ялте должны переоборудовать инженерные сети. Реконструкцию водопровода, газопровода, канализации и электросетей нужна для того, чтобы сети города справились с большим потоком туристов. Об этом на встрече с журналистами в Ялте рассказал глава городской администрации Иван Имгрунт.

«Это и есть позиция Главы Республики Крым и президента России. Здесь должны в ускоренном темпе пройти изменения. По поручению Аксёнова мы уже провели 3 совещания в течение месяца, которые направлены именно на подготовку задания по проектированию всех инженерных сетей. Задача поставлена руководителем республики в ближайшие три года решить инженерную проблему. Это основа жизнедеятельности и мы сможем принимать 8 млн туристов», — поделился Имгрунт.

Для обновления инфраструктуры в Крыму реализуют проекты по федеральным целевым программам, рассказал и. о. министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Крым когда-то принимал и до 10 млн туристов, в советские времена, но это было в течение всего года. Меньше нагрузка была на пиковые месяцы – июль и август. А больше нагрузка была распределена по году. Огромное количество инфраструктурных проектов реализуется в Крыму в рамках федеральной целевой программы. Собственно говоря, она своей целью имеет снятие инфраструктурных ограничений, которые мешают сейчас развиваться Крыму еще более быстро».

Волченко добавил, что сосредоточение внимания всегда было в Ялте. Это один из самых важных регионов для Республики.