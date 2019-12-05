Законодательные инициативы Компании Россети обсудили участники форума на панельной дискуссии "Экономические стимулы внедрения цифровых технологий в сетях"

RusCable Review открывает новый сезон
5 декабря 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: МФЭС-2019, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
На панельной дискуссии, посвящённой экономическим аспектам внедрения цифровых технологий, заместитель генерального директора по экономике компании «Россети» Павел Гребцов рассказал о последних законодательных инициативах энергохолдинга.
«Россети» предлагают изменения в тарифообразовании. В последние годы тариф меняется медленнее инфляции, что уже ведет к неэффективности.
История внедрения долгосрочного регулирования началась с 2010 года. За этот период законодательство в этой области менялось 11 раз. Столько же раз были пересмотрены параметры тарифного регулирования. Говорить о том, что оно долгосрочно и стабильно, сейчас не приходится. Для компании это означает отсутствие эффективного долгосрочного планирования финансового потока, инвестиционных ресурсов и возможности сбалансированно подходить к планированию модернизации электросетевого комплекса. Переход к цифровой энергетике неразрывно связан с глубокой модернизацией системы тарифного регулирования», - отметил Павел Гребцов.
Другая важная законодательная инициатива «Россетей» касается льготного технологического присоединения.
«Бесплатный товар породил безответственное отношение к его потреблению. Компанией было обеспечено беспрецедентное упрощение процедуры технологического присоединения, снижение его сроков и стоимости. Однако потребитель не стал потреблять больше электрической энергии, что создало ряд проблем. Излишние резервы мощности «размазываются» по всей системе и фактически не оплачиваются: мощность, которую потребитель использует, в разы меньше той, что под него в резерве держит энергосистема. Мы совместно с Министерством энергетики России подготовили ряд законодательных инициатив. Наши предложения прошли обсуждения на площадках Правительства Российской Федерации и Государственной Думы, с потребителями электрической энергии, с предприятиями малого и среднего бизнеса, с общественными организациями. В большинстве своем экономический посыл этих изменений поддерживается обществом, которое рационально смотрит на развитие электросетевого комплекса страны», - сообщил Павел Гребцов.
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