Законодательные инициативы Компании Россети обсудили участники форума на панельной дискуссии "Экономические стимулы внедрения цифровых технологий в сетях"

На панельной дискуссии, посвящённой экономическим аспектам внедрения цифровых технологий, заместитель генерального директора по экономике компании «Россети» Павел Гребцов рассказал о последних законодательных инициативах энергохолдинга.

«Россети» предлагают изменения в тарифообразовании. В последние годы тариф меняется медленнее инфляции, что уже ведет к неэффективности.

История внедрения долгосрочного регулирования началась с 2010 года. За этот период законодательство в этой области менялось 11 раз. Столько же раз были пересмотрены параметры тарифного регулирования. Говорить о том, что оно долгосрочно и стабильно, сейчас не приходится. Для компании это означает отсутствие эффективного долгосрочного планирования финансового потока, инвестиционных ресурсов и возможности сбалансированно подходить к планированию модернизации электросетевого комплекса. Переход к цифровой энергетике неразрывно связан с глубокой модернизацией системы тарифного регулирования», - отметил Павел Гребцов.

Другая важная законодательная инициатива «Россетей» касается льготного технологического присоединения.