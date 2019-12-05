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Казахстанские охранники украли с Байконура кабель на 11 млн тенге

Казахстанские охранники украли с Байконура кабель на 11 млн тенге

5 декабря 2019, 14:45
Рубрика: За рубежом
Метки: КАЗАХСТАН
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Заместителем прокурора комплекса "Байконур" Алексеем Афанасьевым для дальнейшего расследования в правоохранительные органы Казахстана направлено уголовное дело по обвинению трех граждан, совершивших преступление, предусмотренное пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище), передает Zakon.kz со ссылкой на Прокуратуру комплекса "Байконур".

Как установлено следствием, в ночь с 15 на 16 октября текущего года сотрудники казахстанской охранной организации во время охраны объекта на одной из расположенных на космодроме "Байконур" площадок, принадлежащей Казахстану, проникнув в хранилище, украли кабель на общую сумму более 1 миллиона 850 тысяч рублей (11 192 500 тенге ).

Один из подозреваемых был задержан по горячим следам и в настоящее время находится под стражей.

- Выполненными следственными действиями вина совершивших хищение в особо крупном размере граждан полностью подтверждена и доказана, злоумышленники уволены из охранной организации по отрицательным мотивам. В связи с тем, что обвиняемые являются гражданами Республики Казахстан, уголовное дело в отношении них прокуратурой направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за совершенную с незаконным проникновением в хранилище кражу предусмотрено в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, - сообщили в прокуратуре комплекса.

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