Александр Новак: "Газовая отрасль в 2019 году вызывает наибольший интерес с точки зрения произошедших и ожидаемых глобальных в мировом масштабе событий"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» рассказал об итогах развития отраслей ТЭК в 2019 году, планах будущей работы и новых перспективных направлениях.

В условиях глобализации мировой экономики Минэнерго России делает весомый акцент на развитии международного сотрудничества и координации действий по балансировке мирового рынка энергоресурсов. Удачным примером такой кооперации уже не первый год служит Соглашение о сотрудничестве ОПЕК+. Важным направлением для Российской Федерации является развитие сотрудничества в сфере ТЭК с государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В мае этого года президенты пяти государств ЕАЭС подписали протокол о создании общего электроэнергетического рынка, что позволит на качественно новом уровне использовать преимущества параллельной работы энергосистем государств – членов.

«Несмотря на волатильность мировых рынков, нефтяная отрасль России уже который год демонстрирует тенденцию к устойчивому развитию. По предварительным прогнозам, в 2019 году добыча будет чуть больше значений прошлого года – на уровне 556-560 млн тонн», - сообщил Александр Новак.

Министр отметил, что в течение года крупнейшими отечественными нефтяными компаниями введены в эксплуатацию более десятка знаковых месторождений. Одновременно продолжается работа по недопущению падения добычи в традиционных регионах, привлечению дополнительных инвестиций в отрасль, а, следовательно, предотвращению падения налоговых поступлений в бюджет. С января текущего года начала действовать новая налоговая система в виде налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.

«Газовая отрасль в 2019 году вызывает наибольший интерес с точки зрения произошедших и ожидаемых глобальных в мировом масштабе событий. Начну с развития рынка СПГ. Здесь мы действительно видим впечатляющие успехи. Рассчитываем, что по итогам года экспорт газа в сжиженном состоянии вырастет почти на 44% и достигнет порядка 39 млрд куб. метров», - рассказал Александр Новак.

Министр напомнил, что на завершающейся стадии находится работа по ключевым инфраструктурным проектам. Уже введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири», который транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай по «восточному» маршруту. Готова к запуску первая нитка «Турецкого потока», по графику ведется строительство газопровода «Северный поток – 2».

«Для дальнейшего надежного газоснабжения внешних и внутренних потребителей продолжается наращивание добычи природного газа. В текущем году ожидается, что этот показатель вырастет на 2% по сравнению с предыдущим рекордным для газовой отрасли годом и составит порядка 740 млрд куб. метров. На внутреннем рынке газа продолжается работа по газификации регионов России: предполагается, что на 1 января 2020 года уровень газификации достигнет более 70%», - добавил Министр.

Александр Новак также поделился прогнозами развития угольной отрасли: добыча и экспорт угля по итогам года ожидается на уровне предыдущего – 440 млн тонн и 210 млн тонн соответственно, при этом уровень инвестиций в основной капитал угольных компаний стабилизируется на уровне 2018 года и составит примерно 140 млрд рублей.

«В 2019 году отрасль электроэнергетики продолжила свое развитие и показала высокий уровень надежности. Ожидается, что по итогам года выработка электроэнергии по России вырастет до 1102 млрд кВт*ч, потребление – до 1081 млрд кВт*ч, а установленная мощность – до 253,6 ГВт», - сообщил Министр.

Александр Новак обратил внимание на то, что в рейтинге «Doing Business» Всемирного банка по итогам 2019 года по показателю «Подключение к электрическим сетям» Россия заняла 7-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с 2018 годом. При этом по показателям «Индекс надежности электроснабжения» на электроэнергию страна уже пятый год подряд показывает максимально возможные баллы – 8 из 8.

Говоря о перспективных направлениях работы ТЭК, Министр отметил, что значительным потенциалом для развития обладает водородная энергетика. В будущем водород в качестве источника энергии может сыграть одну из ключевых ролей в обеспечении мировых потребностей в чистой и доступной энергии.

«Минэнерго России в инициативном порядке начало работу для организации эффективного использования потенциала водородной энергетики. В текущем году при участии заинтересованных организаций сформирована рабочая группа, которая займется разработкой «дорожной карты» развития водородной энергетики Российской Федерации», - рассказал Александр Новак.

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