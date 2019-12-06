"Автодор" разработал концепцию развития сети скоростных автодорог в России до 2035 года

Госкомпания "Автодор" разработала концепцию развития сети скоростных автомобильных дорог в России до 2035 года, соответствующая стратегия будет представлена в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Стратегия предполагает последовательное развитие сети скоростных автомобильных дорог в соответствие с национальными целями. При этом на всех этапах реализации cтратегии сеть будет иметь целостную структуру - новые скоростные дороги будут интегрироваться с существующей сетью федеральных и региональных дорог", - пояснили в "Автодоре".

Представить разработанную концепцию опорной сети госкомпания планирует 4 декабря в рамках конференции "Скорость, безопасность, комфорт. Опыт десятилетия".

"Наша цель - обозначить ориентиры и готовность к дальнейшей проработке направлений развития сети скоростных автомобильных дорог с широким кругом заинтересованных сторон (регионы, смежные виды транспорта, бизнес, люди) - с нашими клиентами, пользователями", - рассказали в госкомпании.

Что надо построить

В "Автодоре" пояснили, что для достижения целей стратегии за 2025-2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог.

Согласно предлагаемой концепции, протяженность скоростных автомобильных дорог Российской Федерации к 2035 году может составить порядка 17,6 тыс. км (включая подъезды к скоростным дорогам, участвующие в формировании непрерывной сети, для которых допускается II категория) или около 25% от общей протяженности федеральных автомобильных дорог.

"Скоростными дорогами будет "охвачено" 44 региона Российской Федерации, где проживает 75% населения страны", - отметили в "Автодоре".

Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих сообщал, что Росавтодор и госкомпания "Автодор" в ближайшее время представят в правительство направления развития сети скоростных автомобильных дорог на период до 2035 года.