EIB предоставит Terna кредит на развитие национальной электрической сети

Системный оператор Италии Terna и Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) подписали кредитное соглашение о предоставлении € 490 млн для осуществления инвестиций в повышение надежности и качества работы национальной передающей электрической сети.

Кредитные средства будут направлены на поддержку инвестиций в обновление сетевой инфраструктуры, включая замену активов в целом и отдельных компонентов, а также использование инновационных и экологически чистых технологий. Кредитное финансирование будет осуществлено двумя траншами с фиксированной ставкой, каждый со сроком погашения около 22 лет. Первый транш в размере € 147 млн с фиксированной ставкой в 0,717% поступит в июне 2020 г., второй в размере € 343 млн с фиксированной ставкой в 0,78% ожидается в марте 2021 г.

Официальный сайт Terna