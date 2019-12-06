Группа ЧТПЗ и РВК создадут акселератор для инновационных проектов в трубной промышленности

На форуме «Глобальное технологическое лидерство», который проходит в Сочи, Группа ЧТПЗ и Российская венчурная компания (РВК) подписали соглашение о создании акселератора для инновационных проектов в трубной отрасли. В соответствии с документом, платформа корпоративных инноваций от РВК — GenerationS — проведет поиск инновационных проектов для промышленного рынка, совместно с экспертами Группы ЧТПЗ реализует этап экспертизы и подготовит проекты к прохождению акселерации.

Принять участие в отборе смогут команды со всего мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Приоритетные направления — новые продукты и материалы трубной отрасли, технологии для производства и мониторинга трубной продукции, машинное зрение, а также технологические решения, соответствующие принципам производственной системы «Белая металлургия».

Эксперты Группы ЧТПЗ и GenerationS проведут оценку проектов и отберут около 30 перспективных команд, которые смогут презентовать свои решения руководству компании. После завершения этапа отбора, 15 проектов пройдут акселерационную программу, а лучшие из них смогут получить пилотирование своих решений на высокотехнологичных производствах Группы ЧТПЗ. Летом 2020 года будут объявлены проекты, которые получат возможность долгосрочной реализации.

— Одна из целей Группы ЧТПЗ — создание для своих клиентов инновационных и персонализированных товаров и услуг. Высокотехнологичные производства компании — отличная площадка для реализации прорывных решений. Группа ЧТПЗ открыта новым идеям и готова к их внедрению в собственный бизнес для достижения лидерства в трубной отрасли, — отметил генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.

— Сегодня ведущие промышленные компании России активно привлекают технологии, в том числе с внешнего рынка. Работа со стартапами позволяет крупному бизнесу инициировать системные изменения внутренних и внешних процессов, повышать эффективность и конкурентоспособность производства. Группа ЧТПЗ сформировала конкретный бизнес-запрос на поиск и интеграцию новых решений и установила точные и измеряемые финансовые критерии результата. Этот проект станет уникальным опытом для GenerationS, и я уверен, что накопленная экспертиза и профессионализм команды GenerationS обеспечат максимальный эффект и поддержку Группе ЧТПЗ, — прокомментировал генеральный директор РВК Александр Повалко.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

GenerationS – платформа по развитию корпоративных инноваций; крупнейший корпоративный акселератор России и СНГ. Организован РВК в 2013 году. GenerationS реализует комплексные программы по развитию корпораций: внутрикорпоративные – по развитию внутреннего предпринимательства; акселерационные – по скаутингу и акселерации внешних проектов; международные – по обучению сотрудников методам построения и ведения инноваций на базе корпораций - международных лидеров. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает более 15 тысяч стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и экосистемных партнеров. В 2018 году GenerationS стал первым российским акселератором, аккредитованным Глобальной Сетью Акселераторов (GAN), организованной TechStars, и лучшим корпоративным акселератором Европы по версии Corporate Startup Summit.