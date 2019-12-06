Партнеры "Россетей" обсудили
6 декабря 2019, 09:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ОПЕК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось 17-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК.
В ходе заседания страны-участницы выработали рекомендации по дальнейшим совместным действиям на мировом нефтяном рынке, а также рассмотрели текущую ситуацию на нем. По итогам заседания Комитет рекомендовал рассмотреть в течение I квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил Александр Новак. При этом он подчеркнул, что конкретные квоты для каждой из стран Соглашения будут обсуждаться позже.
“Необходимо нести равномерную нагрузку по выполнению обязательств в рамках наших совместных решений”, - подчеркнул глава Минэнерго России.
Александр Новак также поблагодарил страны-участницы за проводимую работу по балансировке рынка.
“Ровно три года назад здесь мы впервые приняли решение о совместных действиях стран ОПЕК и не-ОПЕК. Хотел бы поблагодарить Генерального Секретаря Мохаммеда Баркиндо за его гостеприимство и проводимую работу, а также страны участницы. Особую признательность выражаю Председателю Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК, Министру энергетики Королевства Саудовская Аравия принцу Абдулазизу бен Сальману за его усилия по балансировке рынка и лидирующую роль Саудовской Аравии в этом процессе”, - подчеркнул Александр Новак.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter