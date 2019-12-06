Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось 17-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК.

В ходе заседания страны-участницы выработали рекомендации по дальнейшим совместным действиям на мировом нефтяном рынке, а также рассмотрели текущую ситуацию на нем. По итогам заседания Комитет рекомендовал рассмотреть в течение I квартала дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщил Александр Новак. При этом он подчеркнул, что конкретные квоты для каждой из стран Соглашения будут обсуждаться позже.

“Необходимо нести равномерную нагрузку по выполнению обязательств в рамках наших совместных решений”, - подчеркнул глава Минэнерго России.

Александр Новак также поблагодарил страны-участницы за проводимую работу по балансировке рынка.