В Минэкономразвития обсудили перспективные шаги по упрощению процедуры технологического присоединения к системе электроснабжения

5 декабря 2019 года, в Министерстве экономического развития Российской Федерации состоялось совещание под председательством заместителя Министра В.А. Живулина по вопросу повышения позиции страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

В мероприятии приняли участие представители органов федеральной исполнительной власти, курирующие вопросы инвестиций, предпринимательства, внешнеэкономической деятельности, ЖКХ и энергетики, Правительства Санкт-Петербурга, а также группы компаний «Россети»: «Россети Ленэнерго» (действует под юридическим именем ПАО «Ленэнерго») и «Россети Московский регион» (действует под юридическим именем ПАО «МОЭСК»).

В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business – 2020) Россия стала седьмой по показателю «подключение к электрическим сетям», получив 97,5 баллов из 100 возможных.

Эксперты Всемирного банка признали сокращение сроков технологического присоединения (ТП) в стране до 41 дня.

Согласно консолидированной позиции Министерства энергетики и электросетевых организаций, удержание позиций России в рейтинге возможно за счет сокращения сроков представления ресурсоснабжающим компаниям актуальных топографических съемок. Кроме того, срок подключения может быть сокращен благодаря ограничению времени согласования проектов в случае пересечения линейными объектами автомобильных дорог, ж/д путей и лесных массивов.

По мнению собравшихся экспертов, возможно сокращение одного из этапов процедуры ТП за счет введения обязанности заявителей с мощностью до 150 кВт взаимодействовать с сетевой компанией и гарантирующим поставщиком исключительно онлайн.

Напомним, в рейтинге Doing Business – 2020 Всемирный банк высоко оценил усилия группы компаний «Россети» по повышению доступности услуг сетевых компаний. Значительные улучшения в сфере техприсоединения отметили представители малого и среднего бизнеса, опрошенные экспертами Всемирного банка. По показателям «индекс надежности электроснабжения (SAIDI, SAIFI)» и «прозрачность тарифов» Российская Федерация подтвердила максимальную оценку – 8 из 8 баллов.