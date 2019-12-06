В Прикамье планируют заменить 137 лифтов за 342 млн рублей

В Перми и Добрянке планируют выполнить работы по замене лифтового оборудования на общую сумму 342,17 млн рублей. Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» объявила о поиске подрядчика. Финансирование выделяется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, которые формируют фонды капитального ремонта.



Из технической документации известно, что подрядчик обязан организовать работы в 51 доме Перми и одном многоквартирном доме в городе Добрянка. Провести техническую оценку состояния 135 пассажирских и двух грузопассажирских лифтов, введенных в эксплуатацию с 1974 по 2007 годы, необходимо в течение 300 дней с момента заключения контракта.



Также известно, что каждый лифт должен быть оснащен противопожарными оконными блоками, цветным жидкокристаллическим дисплеем, антивандальными кнопками, зеркалом, а кабины должны быть выполнены из нержавеющей стали.



Ранее РБК-Пермь сообщал, что к маю 2020 года два подрядчика должны заменить 495 лифтов в 181 многоквартирном доме Пермского края. Замена лифтов ведется Фондом капремонта Пермского края в рамках региональной программы капремонта домов, утвержденной на 2014 - 2044 годы.



