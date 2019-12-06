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В Ростовской области планируют построить четвертый ветропарк

В Ростовской области планируют построить четвертый ветропарк

6 декабря 2019, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФОРТУМ, РОСНАНО, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе компаниями "Фортум" и "Роснано") планирует построить в Ростовской области четвертую ветроэлектростанцию. Как сообщила в пятницу пресс-служба губернатора региона, ее ввод запланирован на конец 2020 года.

"В Ростовской области будет построена ветроэлектростанция, мощность которой составит 50 МВт. Инвестиционное решение по проекту строительства уже принято Фондом развития ветроэнергетики", - говорится в сообщении.

Планируется, что ветропарк начнет поставки на оптовый рынок электроэнергии и мощности в четвертом квартале 2020 года.

"Ветростанции не загрязняют воздух, воду или почву и не производят твердые отходы, что благоприятно скажется на экологии региона. Правительство Ростовской области оказывает максимальную поддержку инвесторам, заинтересованным в развитии "зеленой энергетики", - приводятся в сообщении слова замгубернатора - министра промышленности и энергетики региона Игоря Сорокина.

Фонд развития ветроэнергетики ведет в Ростовской области строительство трех ветряных электростанций суммарной мощностью 300 МВт. Сообщалось, что всего в первом полугодии 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 78 ветроэнергетических установок на Каменской, Сулинской и Гуковской ВЭС.

В декабре 2018 года в регионе открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей. Как сообщал ТАСС Сорокин, около 20% всей потребляемой в области энергии будет получено от возобновляемых источников к 2022 году.

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Компания: ТАСС

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