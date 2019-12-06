Власти Калининграда потратят 214 млн рублей на экономные уличные светильники

В Калининграде объявили аукцион на замену уличной электросети. Подрядчик должен до октября 2020 года установить энергосберегающие лампы. Мэрия Калининграда ищет подрядчика, который заменит 7884 светильника уличного освещения на светодиодные. Об этом сообщили на сайте «РосТендер».

Минимальная стоимость контракта составляет 214 млн рублей, в эту сумму включают расходы на поставки электроэнергии. Финансирование будет обеспечено из бюджета Калининграда. Участники могут заявиться до 27 декабря, итоги конкурса подведут 16 января. Выполнить замену всех ламп подрядчик обязан до октября 2020 года. Выйти на запланированный уровень экономии власти планируют к 2028 году.