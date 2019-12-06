Власти Башкирии построят в Уфе новый мост за 8,7 млрд рублей

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6 декабря 2019, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Строительство
Более 8,779 млрд рублей составляет стоимость мостового перехода через реку Белая в створе улицы Интернациональной в Уфе. Строительство должно начаться в январе 2020 года и завершиться в ноябре 2025-го, следует из документации на сайте госзакупок.
Аукцион по отбору подрядчика объявлен Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы. Заявки принимаются до 30 декабря. Итоги конкурса будут подведены 17 января 2020 года.
Исполнителю предстоит реконструировать участки существующих автодорог в Калининском и Орджоникидзевском районах – в частности, Тоннельную и Интернациональную улицы, а также проложить 39 метров нового дорожного полотна, следует из техзадания.
Протяженность моста составит 1213 метров, левобережного подхода — 4494 м, правобережного — почти 700 м. По мосту будет организовано двухполосное движение с расчетной скоростью до 100км в час.
Спектр работ включает установку шумозащитных экранов, дорожных знаков, нанесение разметки, монтаж дождевой канализации, локальных очистных сооружений, освещения, системы видеонаблюдения, переустройство инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Исполнителю следует предоставить гарантию на мост сроком восемь лет, на верхний слой покрытия дороги – четыре года, на нижний — пять лет, на водоотводные сооружения — шесть.
Основную часть госконтракта — 8,5 млрд рублей профинансирует республиканский бюджет, остальное выделит казна муниципалитета, отмечается в закупочной документации.
Данный мостовой переход входит в число крупнейших инфраструктурных проектов республики на ближайшие годы. В соответствии с генпланом Уфы улица Интернациональная должна стать одной из основных магистралей северной части города, отметили в мэрии.
«Широтная магистраль непрерывного движения обеспечит транзитную связь федеральных трасс М-7 и М-5, снимет часть нагрузки с моста в створе улицы имени города Галле, известного как Затонский, соединит левобережные районы с северной частью города, в том числе, с промзоной, а в перспективе – обеспечит выход на трассу М-7», — рассказал РБК Уфа руководитель пресс-службы столичной администрации Марсель Байдавлетов
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