Александр Новак: "Результаты реализации мероприятий корпоративных планов импортозамещения в ТЭК в 2018 году можно считать удовлетворительными"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в заседании Правительственной комиссии по импортозамещению под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Как отметил Дмитрий Медведев, импортозамещение призвано обеспечить безопасность страны, кроме того, это, по сути, ключевой инструмент развития производственной базы наиболее важных отраслей, в которых зависимость от импорта продукции, услуг, технологий пока весьма высока.

«Особый порядок импортозамещения действует в компаниях топливно-энергетического комплекса», - подчеркнул Председатель Правительства.

В качестве примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции Дмитрий Медведев, в частности, назвал системы для бурения нефтяных и газовых скважин, а также материалы, которые применяются, в том числе, в нефтегазовом секторе.

«Сегодня у нас действуют 23 отраслевых плана мероприятий по импортозамещению в приоритетных гражданских отраслях промышленности», - сообщил Дмитрий Медведев.

По итогам заседания Александр Новак отметил, что ведущими компаниями ТЭК активно реализуются корпоративные планы импортозамещения. В рамках их реализации принят ряд решений по совершенствованию закупочной деятельности и актуализации единой технической и технологической политики. Кроме этого, реализуются проекты по локализации и созданию отечественного производства продукции в соответствии с потребностями компаний ТЭК, а также развиваются прикладные научно-исследовательские работы.

«Благодаря системной работе по импортозамещению в ТЭК с 2015 по 2018 годы доля отечественной продукции в закупках крупнейших государственных компаний ТЭК выросла с 50‑60% до 85-95%», - добавил он.

В качестве примеров успешной реализации импортозамещающих проектов глава энергетического ведомства привел ввод ПАО «НК «Роснефть» в эксплуатацию установки регенерации катализаторов мощностью 4 тыс. тонн в год на Новокуйбышевском заводе катализаторов, открытие ПАО «Транснефть» завода АО «Русские электрические двигатели» (АО «РЭД») по производству высоковольтных электродвигателей для нужд нефтяной и газовой промышленности, судостроения, электроэнергетики и других отраслей.