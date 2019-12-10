Операторы передающих и распределительных сетей Испании, Франции, Дании, Финляндии, Польши, Литвы, Нидерландов и Эстонии объявили о намерении создать Объединение по обеспечению доступа к энергетическим данным

Операторы передающих и распределительных сетей Испании (Red Eléctrica de España), Франции (Réseau de Transport d'Electricité, RTE), Дании (Energinet), Финляндии (Fingrid), Польши (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), Литвы (Energijos Skirstymo Operatorius), Нидерландов (TenneT) и Эстонии (Elering)* подписали на состоявшейся в Таллине Конференции по доступу к энергетическим данным (The Energy Data Access Conference) Заявление о намерении изучить вопрос создания Сообщества по обеспечению доступа к энергетическим данным для всех европейских стран с целью обеспечения энергокомпаниям возможности безопасного доступа к этим данным и беспрепятственной работы в любой европейской стране. Конференция была организована Elering в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций Эстонии и RTE в развитие Таллинской декларации по цифровизации энергетики (Tallinn e-Energy Declaration).

Принятый ЕС законодательный пакет «Чистая энергия для всех европейцев» (The Clean Energy Package) установил для европейских стран целевые ориентиры в области энергетики и климата. Ключевой вехой для достижения этих целей является интеграция европейских розничных энергорынков. Сегодня розничные рынки электрической энергии (мощности) и системных услуг сильно фрагментированы из-за различий в регулировании и доступе к данным между европейскими странами, что препятствует распространению передовых решений по повышению эффективности и гибкости розничного энергорынка. Пакет «Чистая энергия для всех европейцев» призван сделать европейский энергетический рынок более взаимосвязанным, гибким и ориентированным на потребителя. В случае успеха новая инициатива обеспечит практическую интеграцию розничных энергорынков. По оценке международной консалтинговой компании Pöyry выгода от интеграции европейских энергетических данных суммарно составит не менее € 200 млн ежегодно. Глава Elering Таави Вескимяги отметил, что безопасный доступ к данным позволит энергетическим компаниям разрабатывать цифровые инструменты, применимые ко всему европейскому энергорынку, которые позволят усилить конкуренцию, обеспечить более низкие рыночные цены и расширить возможности для конечных потребителей. Это следующий этап энергетического перехода, в фокусе которого находятся люди.

Целью Сообщества по обеспечению доступа к энергетическим данным является согласование стандартов получения данных энергосчетчиков и безопасный обмен рыночными сообщениями. При этом не планируется создание супер-центра (super-hub) для сбора информации, данные будут передаваться напрямую между участниками соответствующих отношений. Ключевым моментом в данном процессе является то, что при согласованном управлении частные и коммерческие потребители сохраняют полный контроль над своими данными.

Официальный сайт Elering

* По инициативе эстонского системного оператора Elering, в управлении которого находятся передающие электрические и газовые сети страны.