Сергей Кутенев: "Репутация – это соответствие слова и дела"

В ноябре 2019 года, по приглашению руководства “Эксперт-Кабель”, делегация портала RusCable.Ru отправилась в Орел, чтобы посетить производственную площадку завода для написания масштабного репортажа о предприятии. Возможно ли создать и развить успешное, прибыльное предприятие в кабельной промышленности всего за пять лет? Личный визит на “Эксперт-Кабель” показал нашей команде, что возможно. В 2019 году коллектив компании торжественно отметил юбилейную дату – поводов для праздника было множество. За пять лет своей работы компания добилась больших успехов: был открыт собственный участок по производству медной катанки, выиграны десятки крупных тендеров, кабель производства “Эксперт-Кабель” используется в сотнях объектов по всей стране, активно развивается филиальная сеть и выпущен кабель под собственным брендом EXPERt class®.

В ходе визита на предприятие Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга “РусКабель”, побеседовал с одним из самых открытых и интересных кабельщиков на рынке России – Сергеем Кутеневым, генеральным директором Кабельного завода “Эксперт-Кабель”. В своем интервью, Сергей открыл новые интересные стороны, как из жизни завода, так и из своей профессиональной деятельности. Почему качественный менеджмент важнее повышения прибыльности? Что репутация значит для кабельщиков? В чем заключается основная проблема кабельного рынка и почему государство не стремиться его регулировать? Обо всем этом и многом другом читайте в нашем новом интервью “Репутация – это соответствие слова и дела”.