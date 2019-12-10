Территорию Северного речного порта застроят жильем

Сapital Group и группа «Кортрос» будут застраивать территорию Северного речного порта на Ленинградском шоссе, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к руководству обеих компаний. По их словам, там будет возведено до 1 млн кв. м недвижимости. Представители девелоперов эту информацию подтвердили, уточнив, что на территории порта появится 837 000 кв. м жилья различного класса, коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры.

Градостроительно-земельная комиссия одобрила подготовку проекта планировки территории площадью 19,8 га на Ленинградском шоссе, владения 57–63, сообщил представитель Москомстройинвеста. По его словам, единственным инвестором в заявке указано ООО «Капитал групп». Он добавляет, что проектом предусмотрена модернизация Северного речного порта, а также создание транспортной и социальной инфраструктуры. Точные параметры застройки станут известны после разработки проекта планировки, говорит собеседник «Ведомостей».

Это будет уникальный кластер со всей необходимой инфраструктурой, общественными пространствами и благоустроенной набережной.