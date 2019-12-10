"Воронежсельмаш" увеличит инвестиции во вторую очередь на 200 млн рублей

Инвестиции во вторую очередь завода «Воронежсельмаш» в индустриальном парке «Масловский» составят 700 млн рублей. Начать строительство планируют в 2020 году, сообщил председатель совета директоров предприятия Егор Коблик, передает облправительство.

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым Коблик сообщил, что за счет расширения предприятия руководство хочет нарастить годовую выручку до 4 млрд рублей. Планируется создать 150 новых рабочих мест. Запустить новые мощности хотят уже в 2021 году. Второй производственный корпус расположится на участке в 1 га.

О планах по строительству второй очереди руководство предприятия заявило еще в апреле прошлого года. Инвестиции в строительство тогда оценивались в 500 млн рублей.

«Воронежсельмаш» — крупный российский производитель техники для обработки зерна. Завод основан в 1917 году. Производственная площадка в «Масловском» взамен старой в центре Воронежа была построена в 2012 году. Инвестиции в строительство составили 1,5 млрд рублей. По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Воронежсельмаш» зарегистрировано в мае 2010 года. Уставный капитал — 141,3 млн рублей. Гендиректор — Роман Карпенко, владелец — «ВСМ Инвест», конечный бенефициар — Коблик. Выручка по итогам 2018 года составила 1,43 млрд рублей, чистая прибыль — 439,4 млн рублей.