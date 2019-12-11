Андрей Муров провел совещание о результатах работы Российского национального комитета СИГРЭ

В 2019 году Россия сохранила первое место в Европе и пятое место в мире по количеству участников национального комитета СИГРЭ – крупнейшей научно-технической ассоциации в электроэнергетике. РНК СИГРЭ успешно проведены совместное заседание высших органов управления организацией в Санкт-Петербурге, панельная сессия в рамках форума РЭН, мероприятия научно-технического обмена с участием экспертов из СНГ, Евросоюза и Китая. Итоги работы РНК СИГРЭ и основные задачи обсуждались на совещании, которое провел глава комитета, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) Андрей Муров.

Во встрече приняли участие руководители базовых организаций и ведущих научно-технических партнеров подкомитетов РНК СИГРЭ – ПАО «ФСК ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «Интер РАО», НП «Совет рынка», НИУ «МЭИ», ведущих производителей электротехнического оборудования и др.

Как отметил А. Муров, главной задачей РНК СИГРЭ на ближайшие месяцы является подготовка к 48-й Сессии ассоциации, которая состоится в 2020 году в Париже. «От России на Сессию одобрено 36 докладов. По этому показателю мы занимаем четвертое место в мире. Кроме традиционного участия в научной, деловой и выставочной программе на 48-й Сессии СИГРЭ Россия впервые будет отвечать за организацию практически всех молодежных мероприятий», – сказал он.

Подводя итоги 2019 года, А. Муров назвал ключевым событием совместное заседание Управляющего комитета и Технического совета СИГРЭ, которое состоялось в октябре в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимала мероприятие в таком формате. Обсуждались стратегические вопросы управления ассоциацией, глобальные тренды развития отрасли.

Накануне заседания в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя-2019» состоялась панельная сессия «Траектория развития энергосистем: глобальный взгляд», организованная при поддержке РНК СИГРЭ и ПАО «ФСК ЕЭС». Обсуждались управленческие и технологические трансформации, которые произойдут в электроэнергетике в ближайшие 10-15 лет – цифровизация, замещение традиционной генерации возобновляемыми источниками энергии, усложнение структуры рынков.

Кроме того, в 2019 году под эгидой РНК СИГРЭ состоялся ряд значимых мероприятий научно-технического обмена с участием специалистов из России и стран СНГ, Австрии, Германии, Китая, Нидерландов, Польши, а также первая встреча дискуссионного клуба «Женщины в энергетике».

Материалы мероприятия: