Доступная для торговли пропускная способность межгосударственных связей между энергосистемами Украины и Словакии увеличена до 600 МВт

Украинский системный оператор НЕК «Укренерго» и словацкий системный оператор SEPS договорились об увеличении доступной для торговли пропускной способности межгосударственных сечений (Net Transfer Capacity, NTC) между Украиной и Словакией с 400 МВт до 600 МВт с 25 ноября 2019 г. В то же время НЕК «Укренерго» ведет переговоры относительно дальнейшего увеличения NTC.

Увеличение NTC уже сегодня расширяет возможности для импорта электроэнергии из энергосистемы Словакии в энергосистему «Остров Бурштынской ТЭС» (Бурштынский остров), которая работает синхронно с энергосистемой Континентальной Европы ENTSO-E. Наличие в данном регионе более одного производителя электроэнергии создает условия для повышения конкуренции в этом сегменте энергетического рынка. В перспективе, после синхронизации с ENTSO-E основной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, это также расширит возможности для импорта электроэнергии из Словакии на территорию всей Украины. Расчет доступной пропускной способности межгосударственных сечений между Украиной и Словакией проводился согласно методике, утвержденной постановлением НКРЕКП2 № 893 от 23.08.2018 г., которая учитывает общепринятые положения, используемые в странах ENTSO-E, и направлена на имплементацию обязательств Украины в рамках энергетического сотрудничества с ЕС (Енергетичного Співробітництва), в частности Директивы Евросоюза № 2009/72/ЕС.

В течение первых четырех месяцев работы нового украинского электроэнергетического рынка (июль - октябрь 2019 г.) из энергосистемы Словакии в энергосистему Бурштынского острова было импортировано почти 574 млн кВт*ч электроэнергии, а с 1 по 26 ноября (по оперативным данным) – более 142 млн кВт*ч. В то же время суммарный импорт из энергосистемы Венгрии в июле - октябре 2019 г. составил 191,5 млн кВт*ч, с 1 по 26 ноября (по оперативным данным) – более 174 млн кВт*ч.

Официальный сайт НЭК Укрэнерго