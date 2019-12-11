Розыгрыш подарка от Холдинга Кабельный Альянс в RusCable Review #23

В 23 эпизоде еженедельного youtube-шоу RusCable Review был объявлен розыгрыш подарка от компании Холдинг Кабельный Альянс. Зрители шоу, которые зарегистрированы на кабельном Форуме, могут выиграть мельхиоровой подстаканник со стаканом от компании "Кольчугинский мельхиор" из лимитированной серсии, посвященной Чемпионату мира по футболу 2018 года. Красивый и фунциональный набор, которым приятно пользоваться и хранить как особенный сувенир. Все изделия "Кольчугинского мельхиора" официально признаны художественной ценностью. Подстаканники с более чем 120-летней историей, а также другая посуда, предметы сервировки и статуэтки производятся на заводе «Электрокабель», который входит в «Холдинг Кабельный Альянс».

Условие участия в розыгрыше только одно – оставить в комментарии свое имя – НИК, под которым вы зарегистрированы на кабельном Форуме в постах о 23 эпизоде RusCable Review в любой соцсети: facebook, instagram, ВКонтакте или на самом Форуме.

На следующей неделе мы соберем все комментарии и выберем победителя через random.org и отправим этот классный подарок. Подстаканники и другие изделия досутпны к заказу на сайте. Это стоящие вещи и отличный вариант для корпоративного подарка.

23 эпизод еженедельного youtube-шоу RusCable Review получился, возможно, перенасыщенным новостями рынка, подробным описанием новых продуктов и рекламными интеграциями. Это говорит о том, что кабельный сегмент электротехнического рынка находится в движении, постоянном развитии – его участиники активны и развиваются. Редакция RusCable.Ru считает, что именно об этом можно и нужно рассказывать больше, ярче, интереснее. Надеемся, вы оцените нашу работу по достоинству и оставите свои комментарии и мнения. Приятного просмотра!

Краткое содержание:

Все, что было на МФЭС-2019 мы упаковали в отличный сюжет, рассказали о современных технологиях, акциях и даже о том, кто разворовывает космодром Байконур. Посмотрите и узнаете, кто смотрит наше шоу. Электричество опасно, мы напоминаем об этом в специальном хоррор-сюжете в темном лесу, показываем русский смартфон Тайга на CyberDay и все самые важные новости Россетей. В конце выпуска вас ждет электрофиаско с ветряным генератором .

00:49 - МФЭС-2019

05:20 - Электрокабель

06:20 - Xinming

06:52 - ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

07:30 - TTAF

08:11 - Гибель животных от электричества

09:37 - Как казахи разворовали кабель с Байконура

10:18 - CyberDay 2019

11:30 - EcoSwing

12:06 - АО “Композит”

12:55 - Flylogix

13:30 - Россети Центр Белгородэнерго

14:42 - Камкабель

15:28 - Ассоциация “Электрокабель”

16:30 - Смоленскэлектрокабель

16:44 - АЛЮР

16:49 - Legrand

17:00 - Инвестиции в нацпроекты Северного Кавказа

17:10 - Подольсккабель

17:19 - Новые рекламные опции в проектах RusCable.Ru https://store.ruscable.ru/

18:27 - Электрофиаско

18:53 - Розыгрыш подарка от ХКА (ссылка на магазин https://shop.kolmelhior.ru/)