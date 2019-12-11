ЯИФ-2019: подробности

9 декабря в Ярославле прошел Ярославский инвестиционный форум 2019. Основными трендами развития региона были обозначены создание цифровых экосистем, развитие цифровых сервисов и инноваций. Так же обсуждалась поддержка малого бизнеса и повышение туристической привлекательности Ярославской области.

На форуме управляющий Ярославским филиалом ПАО «Сбербанк» Вадим Лушин рассказал о своих работах по созданию и развитию цифровых технологий на территории РФ и в Ярославской области в частности. Этой же теме был посвящен доклад руководителя дирекции развития цифровых бизнес-платформ Банка ВТБ Ильи Абуда.

Большинство выступающих и докладчиков согласились, что новые идеи развития бизнеса придут именно из активного применения анализа больших объемов информации.

Было отмечено, что сегодня существуют проблемы с количеством и качеством цифровых сетей, а также существует неопределенность, как будет «жить» цифровая среда и цифровая экономика в условиях, отличных от крупных городов и мегаполисов.

О снятии этих рисков и о планах по инвестициям в цифровую инфраструктуру региона рассказали директор филиала ПАО «МТС» в Ярославле Алексей Сальва, руководитель направления цифровизации, промышленности и ЖКХ Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрей Походня. TELE-2 не остался в стороне и подготовил презентацию по созданию и обкатке пробных сетей и о перспективах работы нового стандарта 5G.

Не была забыта и концепция «Умный город». По мнению экспертов, управление транспортными потоками, нагрузкой на городские коммуникации и прочей городской инфраструктурой, постепенно должны уходить из ручного управления в «цифровой формат». Именно этот процесс сейчас происходит в Рыбинске.

Из докладов представителей телекоммуникационных компаний стало понятно, что они конвертируются из обычных сотовых операторов в нечто иное – создателей цифровой экосистемы. Что в итоге из этого получится, пока не понятно, но деньги инвестируются очень серьезные.

Туристический сектор обсуждался на форуме очень активно. Различные эксперты давали в значительной части совпадающие оценки – Ярославская область имеет громадный туристический потенциал, а инвестиции в туризм на территории региона крайне привлекательны.

Аналогичной теме был посвящен координационный совет по туризму, состоявшийся недавно в Рыбинске.

Обсуждение поддержки бизнеса на территории Ярославской области также было достаточно интересным. Представители нескольких фондов и финансовых структур подробно рассказали о своих возможностях и предлагаемых продуктах.