АО "ПО ЭХЗ" наращивает мощности по обогащению урана, производству изотопов и переработке ОГФУ

В ходе визита президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой в АО «ПО «Электрохимический завод» (ЭХЗ) в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края были подведены итоги работы предприятия в 2019 году и обсуждены ключевые задачи на ближайшие несколько лет.

В 2019 году в цехе обогащения урана началась модернизация основного оборудования – поэтапный ввод секций газовых центрифуг поколения ГЦ-9+, в октябре первый полный блок был полностью укомплектован машинами нового поколения. Монтаж новых центрифуг будет продолжаться ближайшие три года.

По оценкам специалистов Топливной компании ТВЭЛ, ожидаемое увеличение разделительных мощностей ЭХЗ за счет ввода высокопроизводительных центрифуг будет сопоставимо со строительством нового разделительного завода. Одновременно на ЭХЗ будут вводиться новые центрифуги для разделения стабильных изотопов, имеющих широкое применение в неядерных отраслях промышленности. Совместно со специалистами НПО «Центротех» (машиностроительное предприятие Топливной компании ТВЭЛ в Новоуральске Свердловской области) будут разрабатываться и внедряться новые ГЦ для разделения изотопов элементов легких и средних масс, изотопов веществ с низкой термической стабильностью (в частности, циркония), а также коррозионно-стойкие центрифуги для производства изотопов в виде металлоорганических соединений.

Модернизация оборудования направлена на укрепление лидерских позиций ЭХЗ на мировом рынке стабильных изотопов, где доля предприятия составляет более 40%. По итогам 2019 года общая прогнозная выручка АО «ПО ЭХЗ» от реализации изотопной продукции вырастет на 20%, до 1,26 млрд рублей.

Знаковым событием 2019 года стало заключение контракта между АО «ПО ЭХЗ» и Orano Projets (Франция) на поставку основного оборудования в рамках проекта строительства второй установки по обесфториванию ОГФУ – W2-ЭХЗ. Первая и единственная подобная установка в России W-ЭХЗ работает на Электрохимическом заводе с декабря 2009 года. За это время на ней было переработано более 93 тыс. тонн ОГФУ в закись-окись обедненного урана и произведено более 45 тыс. тонн 70-процентной фтористоводородной кислоты. Ввод второй подобной установки в 2023 году удвоит мощности предприятия по переработке ОГФУ с 10 тыс. тонн до 20 тыс. тонн в год.

Расширение производственного участка по обесфториванию ОГФУ поможет значительно сократить складские запасы «дважды обедненного» гексафторида урана, снизить себестоимость переработки ОГФУ, сократить затраты на хранение урана и обеспечить сублиматное производство Росатома дополнительными ресурсами фторсодержащих материалов.

Для справки:

Вопросы обращения с ОГФУ актуальны для всех стран с развитой атомной промышленностью. Уран фторируют для перевода в газообразное состояние и обогащения по изотопу уран-235 в газовых центрифугах в цепочке производства ядерного топлива. Обогащенный уран поставляется на заводы по фабрикации ядерного топлива, а оставшийся обедненный уран в форме гексафторида временно хранится на обогатительных предприятиях в специальных контейнерах.

ОГФУ является ценным сырьем для атомной промышленности. Его повторное обогащение позволяет достичь значительной экономии природных ресурсов урановой руды, а технологии обесфторивания дважды обедненного урана позволяют превратить «вторичный» ОГФУ в новые коммерческие продукты. Оксид обедненного урана используется для производства ядерного топлива для реакторов нового поколения на быстрых нейтронах, но также имеет применения в неядерных отраслях. Фторсодержащие продукты, получаемые в результате обесфторивания ОГФУ, реализуются на рынке как отдельная сертифицированная продукция химического производства, а также повторно вовлекаются в ядерный топливный цикл на стадию конверсии урана.

В мировой практике ОГФУ в большинстве случаев хранится на складах открытого типа в толстостенных стальных емкостях на бетонных площадках. Безопасность такого подхода подтверждается многолетним российским и зарубежным опытом. В контейнерах ОГФУ хранится не в форме газа, а в твердом кристаллическом состоянии, что исключает возможность его «утечки».