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Британская ScottishPower планирует построить энергокомплекс офшорной ветровой генерации мощностью 3,1 ГВт в Восточной Англии

Британская ScottishPower планирует построить энергокомплекс офшорной ветровой генерации мощностью 3,1 ГВт в Восточной Англии

12 декабря 2019, 17:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Британская энергокомпания ScottishPower Renewables* планирует объединить в единый проект энергокомплекс East Anglia Hub общей мощностью 3 100 МВт - три проекта строительства офшорных ВЭС у восточного побережья Англии, а именно: ВЭС East Anglia 1 North (800 МВт), East Anglia 2 (900 МВт) и ВЭС East Anglia 3 (1 400 МВт).

В реализацию проекта сооружения гигантского офшорного ветрового энергокомплекса ScottishPower Renewables планирует инвестировать € 8,4 млрд. Компания уже получила согласие на разработку проекта строительства ВЭС East Anglia 3 и подала заявки на разработку проектов сооружения остальных ВЭС. Строительство энергокомплекса планируется начать в 2022 г., а ввести East Anglia Hub в эксплуатацию – с 2026 г.

ScottishPower Renewable также является разработчиком проекта строительства ВЭС East Anglia I мощностью 714 МВт, расположенной в 50 км от побережья графства Саффолк (Великобритания). ВЭС, состоящая из 102 ветровых турбин производства Siemens Gamesa мощностью по 7 МВт каждая, в строительство которой было инвестировано € 3,2 млрд, будет полностью введена в эксплуатацию в 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* ScottishPower Renewables – подразделение компании ScottishPower (британская дочерняя компания энергохолдинга Iberdrola)

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