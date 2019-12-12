Компании "Россети Волга" вручен переходящий штандарт губернатора Саратовской области

Сегодня в Саратовской областной филармонии прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. В рамках торжества состоялась церемония вручения переходящих штандартов губернатора области лучшим предприятиям, учреждениям и организациям региона.

Распоряжением губернатора Саратовской области Валерия Радаева за достигнутые успехи и высокие результаты в работе в сфере промышленного производства почётной награды было удостоено ПАО «МРСК Волги» (работает под брендом «Россети Волга»).

«Признание нашей компании лучшей среди промышленных предприятий региона – это результат добросовестного труда и высокой ответственности всего нашего коллектива, - подчеркнул Владимир Рябикин. – В уходящем году компания проделала большую работу и выполнила все свои обязательства перед Саратовом и областью по обеспечению надежного электроснабжения и развитию электросетевого комплекса».

2019 год стал для «МРСК Волги» особо значимым. Компания сменила бренд на «Россети Волга», подчеркнув тем самым принадлежность к группе «Россети», реализующей общие для всей страны задачи по инновационному развитию отечественной электроэнергетики. В рамках реализации концепции цифровой трансформации энергетики проделали серьезную работу по подготовке к переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием.

Многие жители Саратова смогли оценить труд специалистов «Россети Волга» после завершения в этом году реконструкции подстанции 110 кВ «Раховская», являющейся важным инфраструктурным объектом областного центра. Применение передовых технологий и оборудования на подстанции улучшило надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

«Россети Волга» расширяет спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц, непрерывно развивает свои интерактивные сервисы. В районах области были осуществлены технологические присоединения к электросетям новых объектов, что способствовало социально-экономическому развитию региона. Компания полностью выполнила все мероприятия по подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период, паспорт готовности получен в срок.

Впереди у энергетиков «Россети Волга» - интенсивная работа по реализации планов цифровой трансформации отрасли, что обеспечит рост эффективности электросетевого комплекса и надежности электроснабжения 7 регионов зоны ответственности компании.