Компании "Россети Волга" вручен переходящий штандарт губернатора Саратовской области

Розыгрыш подарка от Холдинга Кабельный Альянс
12 декабря 2019, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА
Отрасль: Электроэнергетика
Сегодня в Саратовской областной филармонии прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. В рамках торжества состоялась церемония вручения переходящих штандартов губернатора области лучшим предприятиям, учреждениям и организациям региона.
Распоряжением губернатора Саратовской области Валерия Радаева за достигнутые успехи и высокие результаты в работе в сфере промышленного производства почётной награды было удостоено ПАО «МРСК Волги» (работает под брендом «Россети Волга»).
«Признание нашей компании лучшей среди промышленных предприятий региона – это результат добросовестного труда и высокой ответственности всего нашего коллектива, - подчеркнул Владимир Рябикин. – В уходящем году компания проделала большую работу и выполнила все свои обязательства перед Саратовом и областью по обеспечению надежного электроснабжения и развитию электросетевого комплекса».
2019 год стал для «МРСК Волги» особо значимым. Компания сменила бренд на «Россети Волга», подчеркнув тем самым принадлежность к группе «Россети», реализующей общие для всей страны задачи по инновационному развитию отечественной электроэнергетики. В рамках реализации концепции цифровой трансформации энергетики проделали серьезную работу по подготовке к переходу на оснащение объектов электросетевого хозяйства цифровым оборудованием.
Многие жители Саратова смогли оценить труд специалистов «Россети Волга» после завершения в этом году реконструкции подстанции 110 кВ «Раховская», являющейся важным инфраструктурным объектом областного центра. Применение передовых технологий и оборудования на подстанции улучшило надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
«Россети Волга» расширяет спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц, непрерывно развивает свои интерактивные сервисы. В районах области были осуществлены технологические присоединения к электросетям новых объектов, что способствовало социально-экономическому развитию региона. Компания полностью выполнила все мероприятия по подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период, паспорт готовности получен в срок.
Впереди у энергетиков «Россети Волга» - интенсивная работа по реализации планов цифровой трансформации отрасли, что обеспечит рост эффективности электросетевого комплекса и надежности электроснабжения 7 регионов зоны ответственности компании.
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