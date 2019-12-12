Ленинградская АЭС: на энергоблоке №2 второй очереди приступили к гидроиспытаниям градирни

На строительной площадке Ленинградской АЭС приступили к гидроиспытаниям 170-метровой градирни, возведенной для энергоблока №2 второй очереди с реактором ВВЭР-1200. В чашу ее водосборного бассейна зальют 35 тыс. куб. метров воды, чтобы проверить на прочность и герметичность фундамент и днище.

«Специалисты подрядной организации заполнят резервуар бассейна до проектной отметки +1,85 метра. До конца декабря мы будем наблюдать за герметичностью стен бассейна и за уровнем воды в нем. Эти тесты должны подтвердить водонепроницаемость строительных конструкций. От их качества зависит бесперебойная и надёжная работа градирни. При эксплуатации она обеспечит отвод тепла от такого важного оборудования энергоблока, как конденсаторы турбины», - рассказал заместитель начальника ЦОС Андрей Рожков.

Железобетонная плита днища и ограждение водосборного бассейна выполнены из гидротехнического бетона. Его основой служит портландцемент с высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью, прочностью на сжатие и растяжение. После гидроиспытаний воду из градирни откачают, а на днище, внутреннюю и внешнюю поверхности ограждения бассейна нанесут специальную гидроизоляцию.

До конца 2019 года гидроиспытания пройдут также на первом и втором контурах реакторной установки. Затем начнется горячая обкатка оборудования – важнейший этап перед физическим пуском нового блока, который запланирован на 2 квартал 2020 года.

Для справки:

Башенные испарительные градирни являются элементами системы оборотного водоснабжения. Они используются для отвода тепла от конденсаторов турбин. Градирня – это гигантский железобетонный теплообменник. Как и в любой высокой трубе, в градирне образуется тяга – восходящий поток воздуха. Вода подается насосами от конденсаторов турбины в градирню, разбрызгивается с высоты 13 метров и стекает вниз. При непосредственном контакте с воздухом вода отдает ему тепло. Затем охлажденная вода попадает в чашу бассейна, а потом насосами вновь подается на охлаждение конденсаторов турбин. Водяной пар, который поднимается из градирен, не содержит радиоактивных веществ, так как не контактирует с радиоактивной водой первого контура.

Для второй очереди Ленинградской АЭС предусмотрено три градирни: две высотой 150 метров каждая для энергоблока №1 и одна высотой 170 метров для энергоблока №2. Градирни были спроектированы в соответствии со статьей 60 Водного кодекса РФ.

Источник: Управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС