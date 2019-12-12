На Бурейской ГЭС завершился капитальный ремонт гидроагрегата

Гидроагрегат №6 Бурейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Перед включением оборудование успешно прошло все необходимые испытания. Работы проводились в соответствии с производственной программой ПАО «РусГидро» и годовым графиком ремонта энергетического оборудования филиала на 2019 год.

В ходе ремонта специалисты произвели полную разборку гидроагрегата с выемкой и ревизией всех основных узлов, отремонтировали генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор и сороудерживающую решетку. Также была выполнена антикоррозийная обработка водовода и проведен текущий ремонт силового трансформатора класса напряжения 500 кВ и капитальный ремонт трансформатора собственных нужд. Весь комплекс работ был направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации гидроагрегата, а также восстановление технико-экономических характеристик близких к проектным.

Шестой гидроагрегат был введен в эксплуатацию в 2007 году. За 12 лет он выработал 10,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет почти 14% от общей выработки станции.