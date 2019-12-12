Подписано соглашение о присоединении энергосистемы Косово к энергосистеме Албании

С апреля 2020 г. в соответствии соглашением, подписанным 2 декабря 2019 г. в г. Тиране (Tirana) между системными операторами Косово KOSTT и Албании OST энергосистема Косово присоединится к энергосистеме Албании, что по мнению главного исполнительного директора KOSTT положит конец ее зависимости от энергосистемы Сербии.

Косово отделилось от Сербии в 2008 г. Белград не признал Косово, но обязался нормализовать отношения. Сербия и Косово подписали соглашение об эксплуатации их общей энергосистемы в 2015 г., но оно до настоящего времени не вступило в силу. У обеих сторон есть взаимоисключающие претензии по поводу владения электрической сетью в Косово, построенной, когда Косово была частью Сербии.

ENTSO-E призвало Сербию и Косово разрешить спор, из-за которого, по мнению ENTSO-E, в 2018 г. Сербия не смогла обеспечить балансовую надежность энергосистемы на территории Косово, что в ряде случаев приводило к снижению частоты электрического тока в энергосистемах Континентальной Европы и к возникновению ошибки электрического времени (отставание почти на 6 минут).

Информационно-аналитический ресурс Energy World