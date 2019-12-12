Портфельная компания РОСНАНО "Башни ВРС" изготовит башни для ветроустановок Siemens Gamesa

Таганрогский завод «Башни ВРС» получил квалификацию официального поставщика башен для ветроустановок Siemens Gamesa. На предприятии ввели дополнительную производственную линию для организации серийного производства нового типа башен. До конца года планируется изготовить более 10 изделий для Siemens Gamesa, а до конца 2020 года — более 85.

Партнерство станет частью программы локализации ветроустановки Siemens Gamesa в России. В рамках программы договоров поставки мощности башни обеспечивают 13% локализации ВЭУ от установленного уровня в 65%. Siemens Gamesa выступает в России поставщиком ветроустановок для проектов генерирующей компании «Энел Россия». Башни, произведенные в Таганроге, будут использоваться при строительстве Азовской ВЭС установленной мощностью 90 МВт в Ростовской области и Кольской ВЭС в Мурманской области установленной мощностью 201 МВт, которые планируется запустить до конца 2020 и 2021 годах соответственно.

ООО «Башни ВРС» — совместное предприятие Windar Renovables S. L., УК «РОСНАНО» и ПАО «Северсталь» по производству стальных башен для ветроэнергетических установок, было запущено 12 декабря 2018 года. Оно стало первым в России производителем этого оборудования в рамках государственной программы развития возобновляемой энергетики и создания нового сектора высокотехнологичного энергомашиностроения. Трансфер технологии производства башен ВЭУ в Россию осуществила испанская Windar Renovables.

Проектная производственная мощность предприятия составляет до 300 МВт в год и достигнет этого уровня до конца 2020 года. За первый год работы предприятие изготовило более 80 башен для российских проектов ветрогенерации.

С конца 2018 года завод производит башни для ветроустановок Vestas, которые поставляются для проектов Фонда развития ветроэнергетики (созданного РОСНАНО и ПАО «ФОРТУМ» на паритетной основе).

Петр Спиридонов, генеральный директор «Башни ВРС»:

«Мы гордимся, что в пул заказчиков наших башен вошел один из крупнейших мировых производителей ветроустановок Siemens Gamesa. Это партнерство подтверждает, что качество нашей продукции соответствует международным требованиям к объектам возобновляемой энергетики. Заказ позволит увеличить загрузку наших производственных мощностей и в горизонте следующего года выйти на проектную мощность».

Даниил Соломонов, генеральный директор Siemens Gamesa Renewable Energy LLC:

«Организация производства башен в Таганроге является частью нашей программы по локализации производства основных компонентов ветряных турбин в России. Благодаря успешному выпуску первых башен мы подтверждаем, что местное производство полностью отвечает нашим требованиям. Мы уверены, что наши долгосрочные партнерские отношения с технологическими партнерами, такими как Windar Renovables и „Башни ВРС“, продолжат развивать ветроэнергетику в России».

Хусто Аседо, генеральный директор Windar Renovables S.L.:

«Мы рады, что мощности нашего предприятия в Таганроге востребованы производителями ветроустановок разных типов. Это означает, что Windar удалось обеспечить надлежащий трансфер технологий и создать универсальную платформу для производства башен».

Стальная башня ветроустановки представляет собой полое сооружение из 3–4 цилиндрических секций конической формы, на которое устанавливается гондола и ротор турбины. Высота башен для ветроустановки Siemens Gamesa составляет 82 метра и более, диаметр достигает 4 метров, вес — около 200 тонн.

Siemens Gamesa является мировым лидером в отрасли ветроэнергетики с сильными позициями во всех сегментах бизнеса: в производстве ветроустановок как офшорного, так и наземного типа, а также в их сервисном обслуживании. С установленной мощностью в мире более 99 ГВт, Siemens Gamesa занимается производством, установкой и обслуживанием ветроустановок. Портфель заказов компании составляет €25,5 млрд. Штаб-квартира компании находится в Испании. Акции котируются на Испанской фондовой бирже (индекс Ibex-35).

Подробнее о компании — www.siemensgamesa.com

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 105 предприятий и R&D центра в 37 регионах России. Последние 5 лет компания работает с прибылью.

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