SolarReviews представила онлайн-решение для моделирования солнечных электростанций

Компания SolarReviews представила первую в своем роде систему онлайн-оценки уровня выработки солнечной энергии с возможностью моделирования на базе алгоритмов машинного обучения. Об этом сообщило издание Solar Power World.

"Система Solar-Estimate.org, разработанная SolarReviews, позволяет проводить расчеты онлайн и обеспечивает результаты высокого качества и уровня точности, полученные за счет работы AI-алгоритмов. Кроме того, клиенты могут не только рассчитать количество и характеристики солнечных панелей для установки, но и получить предварительную финансовую оценку", - отметил президент компании Энди Сенди.

Решение представлено в формате различных пакетов, предназначенных как для потребителей, так и для профессиональных проектировщиков солнечных электростанций. Инструмент сравнительно прост в использовании и не требует длительного обучения, за исключением его профессиональной версии. Владельцы домов, желающие узнать, сколько солнечных батарей можно разместить на крыше их домов, могут ввести свой адрес проживания и сумму счета за электричество, на основе чего система рассчитает все необходимые показатели.

Solar-Estimate автоматически определяет тарифы местного коммунального предприятия, среднее потребление энергии в кВт ч и ее динамику в зависимости от сезона и времени суток. AI-алгоритм, лежащий в основе системы, также обрабатывает аэрофотоснимки и оценивает физические показатели, такие как угол наклона крыши, и моделирует варианты размещения солнечных панелей.