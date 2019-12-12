Специалисты "Оренбургэнерго" подключили к электросетям 218 новых потребителей

В ноябре 2019 года специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Оренбургэнерго» подключили к электрическим сетям 218 новых объектов суммарной мощностью 16,4 МВт.

Среди подключенных объектов - фельдшерско-акушерские пункты в Саракташском и Соль-Илецком районах. В областном центре сотрудники «Оренбургэнерго» включили в сеть ясли-сад на 300 мест и жилищный комплекс «Приуралье». В Северном районе подключен к электрическим сетям сельский дом культуры, в Новосергиевском - православный храм. Также энергетики фактически включили в сеть жилые дома, промышленные и нефтяные производства, предприятия сельского хозяйства и торговли, объекты культуры и сервисного обслуживания по всей Оренбургской области.

- Технологическое присоединение является одним из основных видов деятельности филиала «Оренбургэнерго», - рассказывает Виктор Зильберштейн, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Оренбургэнерго». - Процедура подключения к электросетям доступна и состоит из трех этапов: подача заявки, заключение договора, исполнение обязательств сторонами и подключение в сеть. Жители области могут подать заявку на подключение объекта к электросетям и получить бесплатную консультацию специалиста в любом районе электрических сетей (РЭС) филиала «Оренбургэнерго».

Также «Россети Волга» предоставляет возможность осуществления всех этапов техприсоединения (до 150 кВт) онлайн, без визитов в офис. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф).