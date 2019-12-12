На краснодарском заводе "РИТМ" намерены выпускать "умные" счетчики

Одно из старейших предприятий Краснодара намерено выпускать многофункциональные "умные" счетчики электроэнергии. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, мэр города Евгений Первышов посетил завод "РИТМ". Предприятие занимается разработкой и производством радиоэлектронной аппаратуры.

В настоящий момент завод намерен открыть новое производство. На встрече с мэром обсуждалось решение о налаживании производства "умных" счетчиков. За помощью в подтверждении лимитов на электричество обратились представители завода.

"Для Краснодара важно, что одно из старейших предприятий города сохранилось, готово развиваться и выпускать новую продукцию. Сейчас для всех сфер жизни внедрение «умных» технологий — требование времени. И то, что мы можем получить в нашем городе производителя таких приборов для отрасли жилищно-коммунального хозяйства — безусловно, важно", — рассказал Евгений Первышов.

На базе площадей завода также намерено открыть производство нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзе. Предприятие планирует работать на площади 2 тысячи квадратных метров. Инвестиции в открытие нового производства высокоэффективным приборов учёта составит более 150 млн рублей.



Напомним, что по таким показателям как производство вольтметров и калибраторов "РИТМ" является единственным разработчиком и производителем в России.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара