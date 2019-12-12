Представители Системного оператора приняли участие во встрече руководства и ведущих научно-технических партнеров РНК СИГРЭ

11 декабря состоялась ежегодная встреча Председателя РНК СИГРЭ Андрея Мурова с руководителями ведущих научно-технических партнеров одного из наиболее авторитетных мировых профессиональных объединений. Системный оператор на встрече представляли Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и советник директора АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков.

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий обратился к участникам встречи с приветственным словом. Он отметил расширение и укрепление международного сотрудничества в сфере электроэнергетики как одну из наиболее позитивных тенденций последнего времени. В частности, в уходящем году значительно расширилось взаимодействие между двумя ведущими международными организациями – GO15 и СИГРЭ, подписавшими в октябре 2018 года Меморандум о взаимопонимании. В соответствии с этим документом стратегическая рабочая группа № 2 «Модели устойчивости» GO15 начала сотрудничество по вопросам надежности энергосистем с двумя рабочими группами СИГРЭ: C4.47 «Устойчивость энергосистем» и C2.25 «Стратегии эксплуатации и готовность к эксплуатационной устойчивости систем».

Федор Опадчий подчеркнул, что подобный опыт обмена информацией оказался чрезвычайно полезным, и группа № 2 GO15 продолжит разработку тех же направлений в сотрудничестве с СИГРЭ и в 2020 году. План по дальнейшей совместной работе между двумя организациями на следующий год включает в себя разработку двух документов: «Рекомендации высокого уровня по стратегиям обеспечения эксплуатационной устойчивости» и «Выявление пробелов в регулировании и разработка нормативной базы, стандартов, политики и руководящих принципов», а также проведение совместной рабочей встречи в рамках Сессии СИГРЭ в Париже.

В рамках встречи состоялось торжественное награждение лидеров рейтинга активности национальных исследовательских комитетов, а также деятельности коллективных и индивидуальных членов РНК СИНГРЭ. Системный оператор занял второе место по итогам оценки деятельности коллективных членов РНК СИНГРЭ (первое среди компаний энергетической отрасли). По результатам оценки деятельности Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ первое место занимает возглавляемый Андреем Жуковым подкомитет B5 «Релейная защита и автоматика», ведущим научно-техническим партнером которого выступает АО «СО ЕЭС». Кроме того, Андрей Жуков вошел в первую пятерку рейтинга активности индивидуальных членов РНК СИГРЭ.

Информация о СИГРЭ

СИГРЭ (CIGRE, Conseil International des Grands Réseaux Electriques - Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) – неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в области электроэнергетических систем. Созданная во Франции в 1921 году, сегодня СИГРЭ является одной из наиболее авторитетных и значимых международных научно-технических ассоциаций в энергетике, основной целью которой является координация исследований, организация обмена научными и техническими знаниями в области функционирования больших электроэнергетических систем.

В России, которая вступила в СИГРЭ в 1923 году, ассоциацию представляет Российский национальный комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ), насчитывающий свыше 500 индивидуальных и более 70 коллективных членов.