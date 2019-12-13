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Апарт-квартал для миллениалов построят в Москве

Жилой комплекс будет включать помещения для хранения велосипедов, пространства для проведения коуч-сессий и мытья лап питомцев поколения Y.

Технологичный комплекс апартаментов бизнес-класса, предназначенный для милленеалов, построят в Духовском переулке на юге столицы. Застройщиком выступает тюменская компания «Страна девелопмент», а дизайн разработало архбюро APEX. Предполагаемый объем инвестиций в строительство составляет 2 млрд руб.

Строительство МФК «Донской квартал» ведется в рамках редевелопмента бывшей складской территории площадью 4 тыс. кв. м. Здесь будет два 11-этажных комплекса высотой 35 м и общей площадью 16 тыс. «квадратов», объединенных подземным паркингом на 40 машино-мест.

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