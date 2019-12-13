Итальянский энергохолдинг Enel планирует инвестировать € 11,5 млрд в строительство новых генерирующих мощностей на базе ВИЭ к 2022 г.

Итальянский энергохолдинг Enel представил свою новую стратегию на период 2020-2022 гг., которая включает инвестиционный план в размере € 28,7 млрд на ближайшие три года.

В соответствии с новой стратегией Enel направит более половины капитальных затрат (€ 14,4 млрд), на декарбонизацию портфеля генерации путем замены парка традиционных на возобновляемые источники энергии. Так, Enel планирует инвестировать € 11,5 млрд в проекты строительства ВИЭ-генерации суммарной мощностью 14,1 ГВт. В частности, холдинг планирует инвестировать € 5,6 млрд для замены традиционной генерации в портфеле принадлежащих Enel генерирующих активов в Италии, Испании и Чили на 5,4 ГВт генерирующих объектов на базе ВИЭ.

€ 4,7 млрд Enel планирует инвестировать в строительство 5,1 ГВт мощности ВИЭ-генерации в соответствии с соглашениями о покупке электроэнергии (power purchase agreements, PPAs), заключенными с коммерческими и промышленными потребителями (Commercial and Industrial C&I), главным образом в Бразилии и Соединенных Штатах, а еще € 1,2 млрд – на сооружение 3,6 ГВт мощности генерирующих объектов на базе ВИЭ для участия в новых энергорынках или рынках, к которым Enel недавно присоединился, как напрямую (1,1 ГВт) так и через совместные предприятия (2,5 ГВт). Стратегическими планами Enel предусмотрено доведение доли ВИЭ-генерации до 60% в принадлежащем им портфеле генерирующих мощностей и до 68% – в производстве электроэнергии без выбросов CO2. Одновременно планируется снизить долю угольной генерации в установленной мощности и производстве электроэнергии на 61% и 74% соответственно к 2022 г. по сравнению с уровнем 2018 г.

Enel также инвестирует € 13 млрд в так называемые движущие факторы энергетического перехода, в том числе € 11,8 млрд в цифровизацию и автоматизацию сетевой инфраструктуры и € 1,1 млрд в проекты, реализуемые Enel X – филиалом Enel, специализирующимся на развитии энергетических экосистем и платформ. Enel X планирует увеличить мощность нагрузки потребителей, участвующих в управлении спросом (demand response), с 6,3 ГВт в 2019 г. до 10,1 ГВт в 2022 г., а мощность систем хранения энергии с 113 МВт в 2019 г. до 439 МВт в 2022 г.

Наконец, Enel инвестирует €1,2 млрд в электрификацию потребителей: планируется увеличить количество мест для зарядки для государственных и частных электромобилей с ≈82 000 в 2019 г. до 736 000 к 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata