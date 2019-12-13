Разработка "Росэлектроники" превратит электросети в сети для интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок разработку для создания сетей промышленного интернета вещей с использованием линий электропередачи. Решение позволяет оперативно разворачивать телекоммуникационные сети в районах, где отсутствует проводная, спутниковая или сотовая связь, и осуществлять двустороннюю одновременную передачу данных.

Решение, созданное Научно-исследовательским институтом систем связи и управления холдинга «Росэлектроника», может использоваться для передачи голосовой информации, видео, телеметрических и других данных, в том числе для дистанционного контроля объектов (например, энергетических), фиксации нештатных ситуаций, организации видеонаблюдения на электростанциях, газопроводах и других энергетических объектах. Технология позволит принимать превентивные меры для предотвращения аварий.

Разработка основана на технологии широкополосной передачи данных через линии электропередачи (BPL – Broadband over Power Lines). Для передачи телекоммуникационного трафика используются специализированные BPL-модемы, подключенные к электрическим сетям. Оборудование работает на ЛЭП напряжением от 0,4 до 35 кВ.