"Россети Северный Кавказ" завершают реконструкцию распредсетей в четырех районах Карачаево-Черкесии

Сергей Кутенев: "Репутация – это соответствие слова и дела"
13 декабря 2019, 13:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут реконструкцию распределительных сетей 10/0,4 кВ. Масштабные работы вызваны изношенностью сетей и их малой пропускной способностью, из-за чего у потребителей наблюдались отклонения от нормы уровня напряжения в сетях.
В Адыге-Хабльском, Прикубанском, Усть-Джегутинском и Ногайском районах Карачаево-Черкесии энергетики обновят распределительные сети, снабжающие электроэнергией аулы Эркен-Юрт, Апсуа, Сары-Тюз, Новая Джегута, Эльтаркач, села Спарта, Николаевское, Привольное и город Усть-Джегуту.
«Специалисты выполняют демонтаж старых линий электропередачи 10/0,4 кВ. Вместо изношенных деревянных опор устанавливают новые железобетонные, «голый» провод меняют на самонесущий изолированный. При этом монтируется провод с увеличением его сечения в пять раз, что позволит обеспечить качественное и надежное энергоснабжение потребителей этих населенных пунктов», - прокомментировал руководитель Группы капитального строительства по КЧР Департамента капстроительства «Россети Северный Кавказ» Ренат Хачиров.
Все работы ведутся в рамках инвестиционной программы филиала. На сегодняшний день работы близятся к завершению, всего же специалистам предстоит установить свыше 1 300 стоек, заменить около 36 километров провода линий электропередачи.
«Такие масштабные работы проводятся с временным отключением электроэнергии, поскольку потребители здесь относятся ко второй категории и у них нет резервных источников электроснабжения. Поэтому мы стараемся как можно быстрее провести все монтажные работы, чтобы на ближайшие годы снять проблему перепадов напряжения в сетях у жителей этих населенных пунктов. Кроме этого, обновление распределительных сетей позволит значительно снизить количество технологических нарушений в сетях», - отметил также Ренат Хачиров.
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