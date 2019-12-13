"Россети Северный Кавказ" завершают реконструкцию распредсетей в четырех районах Карачаево-Черкесии

«Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» ведут реконструкцию распределительных сетей 10/0,4 кВ. Масштабные работы вызваны изношенностью сетей и их малой пропускной способностью, из-за чего у потребителей наблюдались отклонения от нормы уровня напряжения в сетях.

В Адыге-Хабльском, Прикубанском, Усть-Джегутинском и Ногайском районах Карачаево-Черкесии энергетики обновят распределительные сети, снабжающие электроэнергией аулы Эркен-Юрт, Апсуа, Сары-Тюз, Новая Джегута, Эльтаркач, села Спарта, Николаевское, Привольное и город Усть-Джегуту.

«Специалисты выполняют демонтаж старых линий электропередачи 10/0,4 кВ. Вместо изношенных деревянных опор устанавливают новые железобетонные, «голый» провод меняют на самонесущий изолированный. При этом монтируется провод с увеличением его сечения в пять раз, что позволит обеспечить качественное и надежное энергоснабжение потребителей этих населенных пунктов», - прокомментировал руководитель Группы капитального строительства по КЧР Департамента капстроительства «Россети Северный Кавказ» Ренат Хачиров.

Все работы ведутся в рамках инвестиционной программы филиала. На сегодняшний день работы близятся к завершению, всего же специалистам предстоит установить свыше 1 300 стоек, заменить около 36 километров провода линий электропередачи.