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Смольный оценил прибыль от туристического кластера "Горская" в Петербурге в 450 млрд рублей

Смольный оценил прибыль от туристического кластера Горская в Петербурге в 450 млрд рублей

13 декабря 2019, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Петербургские власти провели перерасчет стоимость туристско-рекреационного кластера «Горская», который хотят построить в северо-западной части города. Теперь объем инвестиций в строительство составляет 60 млрд рублей, увеличившись на 10 млрд.

В состав кластера «Горская» войдут ИТ-кластер, тематический парк, общественные пространства, объекты инженерной инфраструктуры, а также транспортные узлы.

Строительство кластера будет происходить в несколько этапов. Планируется, что впоследствии его территорию расширят до 900 тысяч квадратных метров, построив спортивную арену, гостиницу, вокзальный комплекс и набережную гавань.

Согласно оценкам Смольного, кластер создаст до 40 тысяч рабочих мест, а также привлечет в бюджет города и страны порядка 450 млрд налоговых поступлений до 2049 года.

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