 
Происшествия

В Нижнем Тагиле неизвестные повредили 7 подстанций "Облкоммунэнерго"

В Нижнем Тагиле неизвестные повредили 7 подстанций Облкоммунэнерго

13 декабря 2019, 14:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ВАНДАЛИЗМ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Нижнем Тагиле 7 трансформаторных подстанций «Облкоммунэнерго», обеспечивающих электроэнергией десятки многоквартирных домов и соцобъекты, пострадали от действий неизвестных злоумышленников, проникших на объекты.

Как сообщили в компании, благодаря своевременному обнаружению повреждений и проведенному ремонту, оборудование ТП не вышло из строя. Как рассказал директор филиала «Тагилэнергосети» Андрей Калаушин, первый случай был зафиксирован еще 7 декабря, тогда отключился силовой трансформатор на подстанции на Черноисточинском шоссе, 39.

«От ТП запитаны жилые дома, центральный тепловой пункт, музыкальная школа и  детский сад. Бригада  выехала на осмотр, обнаружила  масло под силовым трансформатором и вывела его в ремонт. Нагрузка была переведена на резервный трансформатор, нам пришлось заменить трансформаторы из аварийного запаса», - сообщил Калаушин.

После ЧП было решено провести внеочередной осмотр ТП в Нижнем Тагиле, обеспечивающих электроснабжение соцобъектов. В результате было выявлено 12 поврежденных трансформаторов на 6 подстанциях в районе Гальяно-Горбуновского массива. Сейчас проведен ремонт, и они продолжают работать в штатном режиме. 

В настоящее время УМВД Нижнего Тагила возбудило уголовное дело по ст. 212.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

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