В микрорайоне Музыкальном в Краснодаре проектируют сразу пять соцобъектов

О строительстве школ, детсадов и поликлиники в самом микрорайоне, а также в непосредственной близости от него зашла речь на встрече представителей мэрии Краснодара и жителей района, - сообщает пресс-служба администрации города.

Так строительство поликлиники планируется на ул. Солнечной. Здесь есть свободный земельный участок площадью 11,8 тыс. кв. метров. Инвестором, имя которого не упоминается, принято решение разработать проектно-сметную документацию на строительство объекта. Планируется, что проект будет выполнен в следующем году.

Другой свободный земельный участок, расположенный по ул. им. Петра Метальникова, 32, отведен под возведение детского сада на 280 мест. Средства на выкуп учреждения дошкольного образования у застройщика уже выделены. Проектирование объекта подходит к концу, начало строительства намечено на конец 2020 года.

Другой детсад сад должен появится на ул. Московская, 112/1. Уже снесены строения, мешавшие строительству, объединены земельные участки. Планируется, что в следующем году будет разработана проектно-сметная документация.

Также планируется строительство школы на 1550 мест по ул. им. Григория Пономаренко. Сейчас ведутся переговоры с застройщиками по финансированию проектных работ. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству еще одной школы на 1500 мест по ул. Байбакова.

Как сообщал ”Ъ-Кубань“, в будущем году на территории Музыкального микрорайона планируется реконструкция 12 дорог, некоторые из них будут обеспечены ливневой канализацией.